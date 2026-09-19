"Parfois même Coosemans semblait plus fit" : pourquoi Thorgan Hazard a fini par quitter Anderlecht

Thorgan Hazard est retourné cet été au RC Lens, son club formateur, après une fin en eau de boudin du côté d'Anderlecht et une carte rouge contre l'Union. Het Nieuwsblad est notamment revenu sur les derniers mois de "Toto" du côté du Parc Astrid, quand son poids avait fini par faire jaser.

Les statistiques de Thorgan Hazard avec Anderlecht la saison dernière étaient loin d'être mauvaises : 15 buts et 11 passes décisives en 46 rencontres. Des chiffres qui lui avaient même permis de figurer dans l’équipe-type de la saison écoulée en Pro League. Pourtant, derrière ce bilan chiffré flatteur se cachait une réalité beaucoup plus contrastée.

Lors de ses derniers mois au Lotto Park, l’ancien Diable Rouge n’était plus tout à fait le joueur qu’il avait été. Après sa grave blessure au genou, Thorgan Hazard avait éprouvé des difficultés à retrouver l’intégralité de ses qualités physiques. Si sa technique et ses éclairs semblaient toujours présents, sa condition physique semblait progressivement décliner.

Sa dernière apparition en mauve a conclu d'une bien triste manière son passage de trois saisons à l'ombre de Saint-Guidon. Lors de la lourde défaite contre l’Union (5-1), Thorgan Hazard avait été renvoyé au vestiaire après seulement 47 minutes. Sa prestation avait été sévèrement jugée, tandis qu’Antoine Sibierski, à peine nommé directeur sportif, évoquait de son côté des comportements "inadmissibles au plus haut niveau".

Fin de cycle

Het Nieuwsblad est revenu sur cette fin de parcours difficile pour Thorgan Hazard au Lotto Park. Ces derniers mois avaient aussi été émaillés par le feuilleton de son avenir contractuel. Anderlecht souhaitait conserver le joueur, mais dans un rôle différent. En difficulté sur les ailes, le club le plus titré du Royaume estimait que Thorgan Hazard devait désormais évoluer davantage dans l’axe, comme faux neuf ou meneur de jeu. Des rôles qu'il occupait déjà un peu plus depuis la saison dernière.

Le RSCA lui avait donc proposé une prolongation d’une saison, assortie d’une option pour une année supplémentaire. Le salaire devait toutefois être revu à la baisse et l’activation de cette option dépendait de certains objectifs sportifs.





Thorgan Hazard n’a pas accepté ces conditions. Entre-temps, le RC Lens, club où il avait été formé, s’était manifesté avec une proposition portant sur deux saisons. Cette perspective aurait également affecté sa motivation durant la fin de son chapitre anderlechtois, particulièrement après la défaite en finale de la Coupe de Belgique.

Moins en forme que Coosemans

Anderlecht cherchait désormais des joueurs offensifs capables d’afficher un gros volume de course et de tenir un rythme élevé durant toute une rencontre, chose qui n'était plus possible avec Thorgan Hazard. Het Nieuwsblad affirme même que certains au sein du club estimaient que Colin Coosemans, qui joue pourtant comme gardien, affichait une meilleure condition physique que Hazard. Une situation pour le moins révélatrice quand on connaît les moqueries qui circulent déjà au sujet de la forme du dernier rempart de la formation bruxelloise.

Lors de son passage à Anderlecht, Thorgan Hazard à Anderlecht aura soufflé le chaud et le froid, peinant à retrouver son meilleur niveau après sa blessure aux ligaments croisés. Son quotidien familial demandait aussi son lot d’organisation, explique Het Nieuwsblad. "Toto" passait régulièrement du temps à Bruxelles et était notamment proche d’Alexis Flips, arrivé la même saison que lui et toujours relégué dans le placard de l'équipe B.

Le paradoxe qui amuse le Nord : le probable retour de Thorgan Hazard à Lens fait parler

Le drôle de choix de Lens

Forcément, en sachant tout cela, on peut donc se demander pourquoi le RC Lens, vice-champion et vainqueur de la Coupe de France, amené à participer à la Ligue des champions, a misé sur un joueur de 33 ans dont l’aventure à Anderlecht ne s'est pas très bien terminée. Les Nordistes se sont-ils contentés de regarder l'équipe-type de la Pro League et le bilan chiffré de "Toto" ?

Dans un contexte de baisse des revenus liés aux droits télévisés en France, le club nordiste ne pouvait pas multiplier les dépenses. Thorgan Hazard, libre de tout contrat, représentait donc une opportunité intéressante. Mais surtout, son profil présentait également un autre avantage, celui d'avoir été formé chez les "Sang et Or". Sa présence dans le noyau permettait ainsi de libérer une place supplémentaire sur la liste européenne.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚙𝚛𝚎́𝚙𝚊𝚛𝚎𝚗𝚝 𝚕'𝙴𝚞𝚛𝚘𝚙𝚎 | EP2 📺



Deux #MadeInGaillette se rappellent un mythique souvenir européen du Racing 🪨... De retour, une fois ! 🇧🇪



𝚃𝙷𝙾𝚁𝙶𝙰𝙽 𝙷𝙰𝚉𝙰𝚁𝙳 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois2 pic.twitter.com/OxCRkATodr — Racing Club de Lens (@RCLens) July 13, 2026

Lens misait également sur le fait que ce retour aux sources permettrait à Thorgan Hazard de retrouver une nouvelle dynamique. Durant l’été, il avait notamment profité de son temps libre pour faire du vélo et jouer au golf avec son frère Eden.

3/10 pour sa première titularisation

Mais les débuts à Bollaert sont mitigés. Désormais flanqué du numéro 9, "Toto" était suspendu - en raison de sa carte rouge contre l'Union - lors de la Supercoupe de France remportée par Lens contre le PSG. Il a dû attendre la troisième journée de Ligue 1, contre Lorient, pour être dans le onze de départ. Une prestation qui lui avait valu un 3/10 dans L'Equipe. Il fut en revanche plus convaincant lors de sa montée au jeu lors du duel des Sang et Or contre le promu de Le Mans, qui s'est conclu sur le score de 2-2.

Cette semaine, le successeur de Pierre Sage à la tête de Lens, Dino Toppmöller, a déjà été remplacé cette semaine par Yannick Cahuzac, jusque-là quatrième adjoint, mais surtout ami proche de Jean-Louis Leca, le directeur sportif du club nordiste.

On a compris que le projet sportif du vice-champion de France n'était pas construit autour de Thorgan Hazard et que la mission de ce dernier serait surtout d'être un joueur de rotation, capable d'encadrer les jeunes dans le vestiaire. En espérant que le "Bart Simpson" annoncé de retour dans sa vidéo de présentation ne finisse pas physiquement en Homer, comme lors de ses derniers mois à Anderlecht.