"Pas une décision facile" : pour sa première avec l'Allemagne, Jürgen Klopp évoque un joueur de Pro League

Nicolò Tresoldi est toujours en pleine réflexion quant à sa nationalité sportive. L'attaquant du Club de Bruges est convoité par l'Allemagne et l'Italie mais ne figure encore dans aucune des deux sélections. Jürgen Klopp s'est exprimé à son sujet en conférence de presse.

Un international italien ou allemand actif en Pro League ? Avec Nicolò Tresoldi, cela pourrait bientôt devenir une réalité. Il faut dire qu'avec ses 23 buts pour sa première saison au Club de Bruges, l'attaquant de 22 ans s'est fameusement signalé sur la scène internationale.

Mais pour cela, il faut encore que le joueur se décide. Et son coeur balance toujours autant. Né à Cagliari, fils de l'ancien international espoir italien Emanuele Tresoldi, Nicolò a frappé ses premiers ballons dans la botte.

L'Allemagne ou l'Italie ?

En janvier 2018, il a déménagé à Hanovre à 14 ans et y a tout vécu, du centre de formation à l'éclosion en équipe première. Il a d'ailleurs porté le maillot de la sélection allemande jusqu'en U21, avec qui il a inscrit pas moins de 12 buts en 24 matchs sous les ordres d'Antonio Di Salvio...le sélectionneur germano-italien.

Les deux pays se téléscopent donc encore dans la tête et le coeur du principal intéressé. Il y a quelques jours, Roberto Mancini l'a rencontré personnellement pour tenter de le convaincre de choisir la Squadra Azzura et non la Mannschaft.

Mais le joueur n'a pas encore fait son choix et a poliment décliné la convocation en sélection reçue pour les matchs de Ligue des Nations à venir contre...la Belgique et la Turquie.





Jürgen Klopp ne veut pas brusquer Tresoldi

Même topo en Allemagne, où Jürgen Klopp le suit de très près mais n'a pas pu l'inclure dans sa liste. Pour sa première en tant que sélectionneur teuton, l'ancien coach de Liverpool, Dortmund et Mayence s'est montré très compréhensif envers le Brugeois.

"Ce n’est pas une décision facile à prendre pour un jeune joueur. Nous ne voulons pas lui mettre la moindre pression. Nous voulons lui montrer les possibilités qu'il a chez nous, mais en lui laissant du temps", a-t-il indiqué en conférence de presse.