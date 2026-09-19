Patrick Pflücke dans son élément, Kevin Van den Kerkhof moins décisif : les notes de Charleroi

Charleroi ne s'est pas forcément facilité la tâche, mais a fini par l'emporter contre le Cercle de Bruges. Voici les notes des onze titulaires pour leur prestation individuelle.

Koné (7) : très peu de travail en première mi-temps, plus en seconde et ce dernier quart d'heure qui aurait pu être de tous les dangers. On retiendra notamment ses deux arrêts en quelques minutes devant Steeve Ngoura et Vigo Martens.

Van den Kerkhof (6) : le Carolo du mois d'août n'a pas été aussi en réussite que ces dernières semaines. Le Cercle l'a empêché de déborder aussi souvent qu'à son habitude. Et lorsque c'était le cas, ses centres trouvaient moins souvent preneur.

Ousou (6,5) : parfois pris de vitesse en début de match, le capitaine a rapidement grandi dans sa rencontre, signant un magnifique pré-assist sur le deuxième but.

Keita (6,5) : malheureux sur la réduction du score brugeoise avec cette glissade au moment où il allait écarter le danger, plus serein sur ses autres interventions.

Une première demi-heure qui fait la différence

Nzita (6) : sa perte de balle est à l'origine du but du 2-1, désorganisant l'aile gauche carolo. Avec à la clé un centre beaucoup trop facilement parti chez Dante Vanzeir. S'est racheté en allant gagner le penalty pour reprendre deux buts d'avance.



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Boukamir (7) : 21 passes réussies sur 24 dans la partie adverse, l'illustration d'un milieu de terrain carolo qui a petit à petit pris le dessus.

Khalifi (6,5) : souvent la première solution pour la défense du Sporting par ses démarquages au milieu de terrain. Seule ombre au tableau, ce penalty concédé pour un pied trop haut levé sur coup franc.

Pflücke (7,5) : particulièrement à l'aise dans ce jeu carolo plein de mouvements et de permutations. En témoignent ces deux rôles joués sur le deux premiers buts identiques inscrit par le Sporting : d'abord au long ballon pour lancer Romsaas, puis à la réception de celui d'Ousou, avec une remise en un temps pour mettre Scheidler sur orbite.

Les offensifs soignent leurs stats

Romsaas (7) : s'il se fait parfois oublier dans le jeu, c'est pour mieux jaillir dans le demi-espace, comme la semaine dernière à Zulte Waregem, comme aujourd'hui sur le premier but, avec une déviation qui fait la différence pratiquement à elle-seule.

Mbemba (7): provocateur dans ses dribbles dès les premières minutes, il a concrétisé son bon début de match avec une reprise plus sobre pour ouvrir le score. S'affirme de plus en plus sur son côté gauche.

Scheidler (8) : toujours utile dans les duels et ses remises dos au but, il y allié sa présence dans les 16 mètres. Une reprise contrée in extremis suivie de son but cinq minutes plus tard. Et même un doublé sur penalty. Aurait même bu s'offrir un triplé sans un grand arrêt de Coucke.

