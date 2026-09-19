Un binational bloqué jusqu'en 2028 'à cause' de Rudi Garcia : "Il a fait le choix d'attendre"

Jorthy Mokio ne sera vraisemblablement plus jamais Diable Rouge. Le joueur a déjà confirmé sa décision de représenter la République démocratique du Congo à l'avenir. Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RDC est revenu sur ce choix, confirmant à son tour la nouvelle. Bien que Mokio doive attendre jusqu'en 2028 pour disputer les matchs officiels, il sera bien un Léopard.

Repéré très tôt comme un ovni footballistique par Hein Vanhaezebrouck à La Gantoise, aligné en équipe première dès que le règlement l'a autorisé, transféré à l'Ajax pratiquement dans la foulée, titulaire régulier à Amsterdam, Jorthy Mokio a pendant plusieurs mois représenté un élément de tension entre les fédérations belge et congolaise.

International belge des U15 jusqu'en U21, le joueur a franchi le pas avec une première sélection chez les Diables Rouges en mars 2025. Pour la première de Rudi Garcia, il avait disputé deux minutes contre l'Ukraine.

Jorthy Mokio finalement prêt à faire honneur à ses racines congolaises

Non retenu depuis, Mokio a revu son choix de nationalité sportive en faveur de la République Démocratique du Congo. Il y a quelques jours, on l'a ainsi vu à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles pour effectuer les démarches relatives à l'obtention de son passeport de service congolais.

Le dossier est maintent réglé...sauf que l'ancienne pépite gantoise devra attendre 2028 pour disputer les matchs officiels des Léopards. Si le fait d'avoir honoré sa première sélection belge avant ses 21 ans assouplit son cas, l’article 9 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA l'oblige néanmoins à attendre un délai de trois ans suivant ce premier match avec les Diables.

Dans deux ans en match officiel...dans une bonne semaine en amical

Le sélectionneur Sébastien Desabre l'a confirmé en conférence de presse : Jorthy Mokio ne pourra officiellement pas être utilisé avant 2028 : "Il a fait le choix d'attendre, car il veut absolument jouer pour le Congo plus qu'une autre nation", a-t-il commenté en conférence de presse.





Et pourtant, Mokio va connaître une grande première lors de la trêve : "Pour qu'il puisse apprendre à connaître ses futurs coéquipiers et qu'on puisse aussi l'évaluer, on va le faire venir à la deuxième semaine de stage. On dispute des matchs amicaux, il peut y participer, contrairement aux matchs officiels".