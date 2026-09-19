Un entraîneur de D1A remercie Vitor Bruno...à sa manière : "Il avait peut-être bu trop de porto"

Malines est dans le creux en ce début de saison. Vitor Bruno a récemment déclaré le KV aurait mérité plus de points. Fred Vanderbiest remercie l'entraîneur d'Anderlecht pour ses bons mots...mais n'y croit pas vraiment.

Vendredi dernier, Anderlecht a renoué avec la victoire en s'imposant 0-1 à Malines. Le minimum face à un adversaire en cruel manque de confiance ? Vitor Bruno avait tempéré, rappelant que derrière la réalité du classement (2 points sur 18), les Malinois auraient mérité mieux.

Une perche pour permettre à Fred Vanderbiest de prêcher pour sa chapelle avant le match importantissime de week-end contre Lommel ? En tant que Molenbeekois de coeur et homme assez franc, il ne s'en est pas vraiment servi. "Vitor Bruno ? Il avait peut-être pu un peu trop de porto", a-t-il rigolé en conférence de presse.

Pas d'excuse pour Malines

Une boutade symptomatique de l'état d'esprit : le staff ne cherche pas de faux semblants pour masquer les apparences de ce début de saison en dessous des attentes.

En conférence de presse, Vanderbiest voulait toutefois aller de l'avant : "Nous avons insisté sur les aspects positifs que nous pouvons retenir. Nous espérons avoir mangé notre pain noir. Mais pour sortir de là, il faut mieux exploiter certains moments".

Une victoire lancerait la saison

Son équipe présente plusieurs symptômes d'un groupe malade : "Il s’agit désormais de se montrer plus entreprenants. Il ne faut pas vouloir faire les choses trop joliment, comme sur le but encaissé contre Anderlecht. Nous ne nous sommes pas créé énormément d’occasions, nous devons franchir un cap et enfin réussir à bien jouer une première mi-temps".





De quoi lancer un cercle vicieux : "S’il y a trop d’espace, vous êtes frustrés, vous êtes trop éloignés les uns des autres et vous commencez à vous fatiguer. Nous avons insisté sur ce point et nous y avons travaillé à l’entraînement. Il faut appeler un chat un chat : si nous voulons rejoindre la colonne de gauche, nous devons gagner des matchs comme celui à domicile contre Westerlo et maintenant à Lommel".