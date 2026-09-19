Un entraîneur francophone de plus en D1A ? "Si cela se passe bien dimanche..."

Dimanche soir, en clôture de cette dernière journée de Pro League avant la (longue) trêve, Christophe Lepoint coachera son premier match comme T1 d'une équipe professionnelle ? L'ancien adjoint de Michiel Jonckheere sera-t-il nomme à titre définitif ? Il semble bien y compter.

Avec un petit but marqué et ce vilain 0 sur 18, Courtrai est bien mal en point en ce début de saison. La défaite 3-0 du côté de La Louvière dimanche dernier a été l'affront de trop pour Michiel Jonckheere, faisant des Kerels le premier club de l'élite à se séparer de son entraîneur.

Ancien milieu de terrain du club (comme Jonckheere), Christophe Lepoint sera sur le banc comme T1 contre Beveren dimanche soir. Ce ne sera toutefois pas sa toute première expérience comme entraîneur principal : lors de la saison 2024/2025, il avait été à la tête des U21 courtraisiens, avant d'intégrer le staff de l'équipe première, sous la houlette de Jonckheere.

Lepoint prêt à saisir sa chance

Voilà qu'il s'apprête désormais à lui succéder, malgré le choc de ce premier C4. "Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai mérité cette opportunité. Tout s'est enchaîné très vite, mais je suis prêt", explique-t-il au Laatste Nieuws.

Il compte serrer la visse après le 3-0 encaissé à la RAAL : "Sur le terrain de La Louvière, la mentalité de certains joueurs laissait à désirer. Notre prestation était inacceptable. On peut avoir un jour sans, mais il faut au moins le compenser par un travail acharné et un mental d'acier".

Tout le monde doit se remettre en question

Les mots d'un T1 bientôt nommé à titre définitif ? "Si tout se passe bien dimanche, pourquoi changer ? Si la direction décide de nommer un autre entraîneur - ce qui, d'après les informations qui me reviennent, n'est pas prévu pour le moment ​​- je l'accepterai". Selon nos informations, la direction étudie toutefois également la piste d'un entraîneur portugais.





Quoi qu'il en soit, Lepoint compte bien inculquer sa rigueur : "Tout le monde me connaît encore comme joueur. À l'époque, je ne pensais jamais à moi, mais toujours à l'équipe. Qui marquait n'avait aucune importance, du moment qu'on gagnait. En tant qu'entraîneur, je serai pareil : la seule chose qui compte, c'est la victoire dimanche". Pour cela, il faudra prendre le meilleur sur une équipe de Beveren qui a tout gagné à domicile...et tout perdu à l'extérieur.