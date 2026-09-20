🎥 Un ancien goleador de JPL enfonce Chelsea : premier but de la saison pour l'ancien Brugeois

Chafik Ouassal, journaliste football
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🎥 Un ancien goleador de JPL enfonce Chelsea : premier but de la saison pour l'ancien Brugeois
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Les Blues ont subi vendredi soir leur deuxième défaite de cette saison de Premier League sur la pelouse de Brentford. L'équipe de Xabi Alonso n'a pas gagné lors de ses trois derniers matchs.

Brentford s'est invité dans le haut du tableau de Premier League après avoir sèchement écarté Chelsea vendredi soir sur le score de 3-0. Plus tôt dans la journée de vendredi, Mike Penders et Roméo Lavia avaient été convoqués chez les Diables Rouges, mais ils sont restés sur le banc pendant tout le match contre Brentford.

Chelsea sans idées face à Brentford

Les Bees ont laissé la possession du ballon à Chelsea, mais ont créé le plus d'occasions en première période. Après le repos, Anthony (61e) ouvrait le score pour les locaux. Igor Thiago plantait ensuite son premier but de la saison en Premier League.

L'attaquant brésilien passé par Bruges a marqué le 2-0 en fin de match (83e) après qu'Emiliano Martínez n'ait repoussé le ballon sur le Brésilien. Il s'agit de son deuxième but après un en Coupe de la Ligue plus tôt cette saison. Carvalho plantait ensuite le troisième but dans les arrêts de jeu.

Grosse saison en vue pour Igor Thiago ?

Depuis son arrivée du Club Bruges pour 33 millions d'euros, Thiago avait déjà marqué 27 buts et délivré une passe décisive pour le club londonien. La saison dernière, l'attaquant avait marqué pas moins de 22 buts en 38 matches de Premier League.

Les Bees avaient fait match nul lors de leurs trois derniers duels de championnat contre Leeds, Sunderland et Bournemouth, après avoir commencé la compétition par une victoire 3-0 contre Tottenham. Grâce à cette victoire 3-0 contre Chelsea, Brentford compte neuf points après cinq journées, deux de plus que l'équipe de Xabi Alonso.

Lire aussi… Le meilleur joueur de Jupiler Pro League ?

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