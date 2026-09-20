🎥 Une phase polémique en faveur de l'Union au Bosuil : "Honnêtement, c'est une vaste blague"

L'entraîneur de l'Antwerp, Marvin Compper, ne comprend pas l'exclusion de son joueur, Bahmed Deuff, à vingt minutes du terme de la rencontre entre les Anversois et l'Union, ce dimanche. L'Allemand parle "d'une vaste blague", tandis que la clémence accordée à Adem Zorgane dans le camp d'en face suscite la frustration des supporters.

Quiconque ayant regardé la première période d'Union - Antwerp se doutait que cette rencontre n'allait pas se terminer sans carte rouge. Dès la première période, les duels ont été très rugueux, et les joueurs ayant déjà reçu une carte jaune ont continué à commettre des fautes.

Arthur Vermeeren, par exemple, mais aussi Adem Zorgane. Les deux hommes se sont embrouillés en première période et s'en sont bien tirés. L'Anversois Bahmed Deuff ne pouvait pas en dire autant.

À l'écart des tensions pendant la rencontre, le joueur de l'Antwerp a été exclu à vingt minutes du terme après avoir reçu deux cartes jaunes en moins de cinq minutes. La deuxième, surtout, laissait perplexe.

La carte rouge de Bahmed Deuff lors d'Antwerp - Union fait débat

C'est aussi ce qu'estimait le mentor du Great Old, Marvin Compper, au micro de DAZN. "Je ne veux pas me montrer trop dur, mais cette carte rouge est une vaste blague. Il a été donné beaucoup trop facilement. Je ne comprends pas", a déclaré l'entraîneur allemand.

"Notre joueur est retenu et tente de tacler pour protéger le ballon. S'il était arrivé de face, j'aurais compris. Mais il est arrivé de côté et a même tourné la tête. Ce n'est pas comme s'il avait volontairement donné un coup de pied à quelqu'un. On interprète tout cela de façon excessive. Cette décision est bien trop éloignée des principes du football."



Lire aussi… "Ils veulent vous faire sortir de vos gonds" : la nouvelle preuve de maturité de l'Union au Bosuil›

Une décision qui suscite la polémique, d'autant qu'Adem Zorgane s'est retrouvé dans plusieurs situations litigieuses sans jamais recevoir de deuxième carte jaune. Une frustration pour l'Antwerp, tandis que David Hubert soulignait la force mentale de ses joueurs dans un Bosuil frustré et bruyant.