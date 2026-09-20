Analyse Ça bouge dans le milieu d'Anderlecht : deux joueurs profitent des choix de Bruno

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Ça bouge dans le milieu d'Anderlecht : deux joueurs profitent des choix de Bruno
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Bruno commence à faire des choix forts à Anderlecht. Au milieu, Marco Kana et Ilias Koutsoupias prennent de l'importance et bousculent la hiérarchie.

Marco Kana et Ilias Koutsoupias forment actuellement un duo complémentaire. Les deux joueurs ont des profils et des styles de jeu différents, mais ils se complètent de mieux en mieux sur le terrain. Kana apporte son volume de course et sa puissance dans les duels et Koutsoupias ajoute du calme et de la maîtrise technique. Tous deux ont plus de qualités footballistiques qu'on ne pourrait le penser.

C'est important pour Anderlecht. Les Mauves veulent exercer un pressing plus haut, mais aussi mieux contrôler le jeu lorsqu'ils ont le ballon. Avec Kana et Koutsoupias, Bruno aurait trouvé une combinaison qui permet de mieux concilier ces deux aspects.

Lyon a entraîné des choix clairs

La défaite contre Lyon a peut-être apporté plus de réponses à Bruno que le score. Plusieurs joueurs ont eu l'occasion de se mettre en évidence, mais Llansana et Amane n'ont pas saisi leur chance. Contre Zulte Waregem, les deux hommes se sont retrouvés en tribune.

Un signal fort de la part de Bruno. Depuis son arrivée, le Portugais insiste sur le fait que la réputation ou le statut ne garantissent pas du temps de jeu. Celui qui n'atteint pas le niveau souhaité à l'entraînement et pendant les matchs peut perdre sa place.

Noah Kalonji a eu sa chance. Le jeune milieu de terrain est monté au jeu, ce qui est tout aussi significatif. Bruno envoie un message de plus en plus clair : il commence à faire ses choix en fonction de ce qu'il voit sur le terrain.

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Kalonji ne deviendra pas titulaire immédiatement, mais le fait qu'il soit lancé dans le match alors que Llansana et Amane suivent la rencontre depuis la tribune en dit long sur la hiérarchie.

Kana et Koutsoupias donnent plus de contrôle à Anderlecht

L'évolution de Koutsoupias est remarquable. Le Grec progresse match après match dans son rôle et commence de plus en plus à se comporter comme un futur leader du milieu de terrain. Il fait circuler le ballon, ose jouer vers l'avant et peut accélérer le rythme grâce à ses passes.

Kana perd encore parfois des ballons qu'il pourrait éviter. Mais il est suffisamment à l'aise techniquement pour jouer rapidement et faire avancer le jeu. Lorsqu'il prend moins de risques, il peut, comme Koutsoupias, jouer un rôle important dans la construction.

Lukas Ambros vient s'ajouter à cette équation. Grâce à son excellente frappe de balle, le Tchèque a une arme supplémentaire et apporte de la profondeur ainsi qu'une menace à distance. À terme, Bruno se dirigere vers un milieu de terrain composé de Kana, Koutsoupias et Ambros.

Il y a un problème... Koutsoupias n'a pas été inscrit à temps pour l'Europa League. Bruno devra se passer de lui sur la scène européenne et trouver d'autres solutions. En championnat, le Grec pourra profiter de ces semaines plus légères pour rester frais.

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