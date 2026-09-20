Christophe Lepoint stoppe l'hémorragie de Courtrai, qui empoche ses trois premiers points de la saison

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Christophe Lepoint stoppe l'hémorragie de Courtrai, qui empoche ses trois premiers points de la saison
Photo: © photonews
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En partie grâce à l'exclusion du gardien de Beveren, Johannes Schenk, dès la demi-heure de jeu, Courtrai a décroché sa première victoire de la saison, ce dimanche. Les Kerels quittent leur position de lanterne rouge et Christophe Lepoint a réussi à stopper l'hémorragie au Stade des Éperons d'Or, où la saison est enfin lancée.

Après six défaites en autant de rencontres, Michiel Jonckheere a quitté ses fonctions à Courtrai. C'est Christophe Lepoint qui le remplaçait pour la réception importante du SK Beveren, ce dimanche au Stade des Éperons d'Or.

Les visiteurs se sont créé les premières occasions via Margaritha et Kaboré (8e), les locaux ont réagi via Shandre Campbell et Van Landschoot, en vain (12e). Le début de partie équilibré a basculé sur une grossière erreur du gardien de Beveren, Johannes Schenk, sorti loin de son but et auteur d'une faute en dehors de son rectangle sur Ogbuehi. L'arbitre japonais Araki n'a eu d'autre choix que de l'exclure (33e).

En supériorité numérique, les Kerels ont pris le contrôle de la rencontre, mais ont oublié de trouver le chemin des filets, comme à chaque match ou presque depuis le début de la saison. Campbell, notamment, a manqué le 1-0 avant le repos (40e).

Courtrai décroche sa première victoire de la saison face à Beveren

Et c'est après 370 minutes sans marquer le moindre but que Courtrai a débloqué la situation. Le gardien remplaçant Lusamba a dégagé maladroitement un ballon du poing, permettant à Jamie Roche de reprendre depuis la deuxième ligne. Sa frappe, déviée, a trompé la défense waaslandienne (1-0, 52e).


Malgré les ratés de Campbell, Courtrai a conservé son avantage et aurait même pu doubler la mise via Koyalipou, dont le but a été annulé pour une position de hors-jeu (79e). Les Flandriens s'imposent pour la première fois de la saison sous la houlette de Christophe Lepoint, qui a donc réussi à stopper l'hémorragie dans le nord-ouest du pays. Courtrai laisse sa position de lanterne rouge à Malines et prend la 14e place, tandis que Beveren reste neuvième, à égalité de points avec Genk.

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