Faux certificats Covid : le capitaine de Thomas Meunier et Malick Fofana dans le viseur de la justice suisse

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Faux certificats Covid : le capitaine de Thomas Meunier et Malick Fofana dans le viseur de la justice suisse
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Granit Xhaka va devoir s'expliquer devant la justice suisse. Le capitaine de Sunderland est concerné par une affaire qui remonte à la période du Corona virus.

Granit Xhaka a des ennuis avec la justice suisse. Le capitaine de Sunderland est visé par une enquête concernant de possibles faux certificats de vaccination contre le Corona virus. Les faits remontent à la période de la pandémie et concernent aussi un médecin de Lucerne.

L'affaire tombe sur un joueur qui occupe une place à part dans le football suisse. À 33 ans, Xhaka a 152 sélections et 18 buts avec son pays. Il a connu sept grands tournois avec la Nati : quatre Coupes du monde et trois Euros. Lors du Mondial 2026, il portait le brassard lorsque la Suisse a atteint les quarts de finale.

Un faux certificat ?

Sur le fond du dossier, la justice veut comprendre comment Xhaka a obtenu ses certificats. D'après Blick, certains documents pourraient avoir été délivrés sans que la vaccination correspondante ait eu lieu. C'est ce point que les enquêteurs doivent vérifier. Le médecin qui aurait fourni les certificats est concerné par la procédure.

Deux fois malade du Covid-19

L'entourage du milieu de terrain apporte une autre version. Son porte-parole, Andreas Bantel, affirme disposer de preuves de deux vaccinations en 2022, une en janvier et une autre en novembre. Xhaka avait été touché par le Covid-19 en 2021, puis une deuxième fois au début de l'année suivante. Il attend d'être entendu avant de prendre publiquement la parole sur le dossier.

Le capitaine de Meunier et Fofana


En attendant, Xhaka poursuit sa saison en Angleterre. Il évolue à Sunderland aux côtés de Thomas Meunier et Malick Fofana et porte le brassard de capitaine. Le Suisse devra répondre aux questions du ministère public de Lucerne. Son entourage assure qu'il collaborera avec les autorités et fournira les éléments demandés. L'enquête devra déterminer si les soupçons qui pèsent sur lui sont fondés.

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