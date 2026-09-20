"Il est trop fort pour l'Eredivisie" : un ancien de Pro League impressionne

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Il est trop fort pour l'Eredivisie" : un ancien de Pro League impressionne
Photo: © photonews
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Tolu Arokodare a signé cet été à l'Ajax Amsterdam pour se relancer après un passage compliqué en Angleterre. Prêté par Wolverhampton, l'ancien attaquant du KRC Genk en est déjà à trois buts en six matchs d'Eredivisiee, et a particulièrement impressionné le coach de l'Excelsior Rotterdam ce week-end.

En 2025, Tolu Arokodare quittait le KRC Genk auréolé d'un titre de meilleur buteur du championnat de Belgique et chaussé d'un Soulier d'Ebène. Après 41 buts en 113 matchs pour le club limbourgeois, le Nigérian signait aux Wolverhampton Wanderers contre 20 millions d'euros.

Mais Arokodare va peiner à retrouver le même rythme en Angleterre : en 38 matchs pour les Wolves, il n'inscrira que 6 buts (dont 3 en 33 matchs de Premier League). Cet été, il cherchait donc une solution afin de se relancer.

C'est l'Ajax Amsterdam qui a tiré les marrons du feu et accueille cette saison le solide attaquant en prêt. Et jusqu'à présent, le pari est réussi : Tolu Arokodare en est déjà à 6 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues, dont 3 en 6 matchs de championnat des Pays-Bas. 

Le coach de l'Excelsior Rotterdam impressionné par Tolu Arokodare

Ce week-end, l'Ajax Amsterdam recevait l'Excelsior Rotterdam et a dû se contenter d'un partage, 2 buts à 2. Partage acquis grâce au but égalisateur de Tolu Arokodare, dont la performance a impressionné le coach adverse. 

Ruben Den Uil était ainsi très content du résultat face à une équipe ajacide supérieure sur le papier. "C'est tout de même beau. La différence était évidente aujourd'hui, quand on voit le genre de joueurs dont l'Ajax dispose", reconnaissait-il sur ESPN. "Nous nous sommes battus comme des lions aujourd'hui".

"Ce Tolu Arokodare, c'est presque de la triche pour cette compétition. Il est fort comme un ours, si grand... c'est un cheatcode", plaisante Den Uil. "Vous pensez encore être parfaitement placé en défense, ce gars réussira à s'imposer. Il n'est pas normal !". L'Ajax Amsterdam est actuellement 4e en championnat néerlandais, après sept rencontres. 

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