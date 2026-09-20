Interview Le Standard faible sur phase arrêtée, à qui la faute ? "Lawrence ne tenait pas Burgess pour gagner le duel"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le Standard faible sur phase arrêtée, à qui la faute ? "Lawrence ne tenait pas Burgess pour gagner le duel"
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Les phases arrêtées font très mal au Standard depuis le début de la saison. Battus à Gand sur un coup de tête de Christian Burgess à dix minutes du terme, les Rouches concèdent autant sur coup de pied arrêté que de plein jeu depuis le début de la saison. Frédéric Stilmant est depuis lors ciblé par quelques critiques, mais Vincent Euvrard le défend et voit le problème ailleurs.

Six buts concédés sur phase arrêtée défensive (dont deux penaltys) depuis le début de la saison et autant de points perdus pour le Standard, qui vit son premier moment difficile après sa deuxième défaite consécutive sur la pelouse de La Gantoise, vendredi soir (2-1).

Des phases arrêtées qui sont évidemment pointées par les différents observateurs et les supporters. Comment, après avoir déjà concédé un but sur corner et un autre sur coup franc la semaine précédente à Westerlo, Christian Burgess peut-il se retrouver aussi esseulé dans le rectangle pour reprendre de la tête le ballon de Tibe De Vlieger ?

Vincent Euvrard défend bec et ongles Frédéric Stilmant

Membre du staff désigné comme responsable des phases arrêtées, Frédéric Stilmant se retrouve quelque peu au centre des critiques. Mais dans la salle de presse de la Planet Group Arena, Vincent Euvrard volait au secours de l'assistant avec lequel il travaillait déjà au RWDM et à Dender, avec succès.

"Il est responsable des phases arrêtées. Et moi de l'ensemble, donc aussi des phases arrêtées. Mais je lui délègue cette tâche. Quand on était au RWDM, on avait la meilleure équipe sur phase arrêtée avec 14 buts marqués et 7 encaissés. Avec Dender en D1A, on avait le deuxième meilleur ratio derrière Bruges, 13 buts marqués sur phase arrêtée et seulement 6 concédés", défendait le T1 des Rouches.

Euvrard Vincent - Stilmant Frederic - Jeunechamps Jose
© photonews

"J'ai toujours coaché de bonnes équipes sur phase arrêtée. Et pour atteindre quelque chose d'extraordinaire dans un championnat, il faut être fort, ou au moins avoir un ratio neutre sur les phases arrêtées. Aujourd'hui, le ratio est de -3 et cela nous coûte des points", expliquait Vincent Euvrard, qui avait encore quelques statistiques sous le bras.

"Avant cette rencontre, on avait la 7e meilleure équipe sur les phases arrêtées offensives. Et aujourd'hui (lisez vendredi soir, ndlr) à Gand, on termine la rencontre avec autant de buts attendus qu'eux sur coup de pied arrêté. Mais nous, on ne tue pas notre adversaire et on concède derrière. C'est aux joueurs de mieux exécuter les tâches mais aussi à nous de mieux les guider. La responsabilité est partagée."

Pourquoi Lawrence était-il au marquage sur Christian Burgess ?

Ce qui étonne, c'est surtout que c'est Henry Lawrence, renseigné à 1,75 m, qui était au marquage sur Christian Burgess, vingt-et-un centimètres plus grand que lui. Personne, au Standard, ne culmine aussi haut que le défenseur anglais, avec Ibrahim Karamoko, par exemple, qui s'en rapproche avec son 1,90 m.

"Lawrence n'était pas sur Burgess pour gagner le duel mais pour bloquer sa ligne de course et empêcher qu'il arrive dans une zone lancée où on avait tous nos meilleurs joueurs de tête. Mais Henry est poussé et ne peut pas continuer à écarter Burgess de la zone dangereuse. Au premier poteau, on passe sous le ballon et Burgess le reprend bien", expliquait Vincent Euvrard, qui voyait une faute sur le défenseur anglais et qui a aussi été questionné sur le manque de taille dans son noyau.

"On en a perdu par rapport à la saison dernière, mais ce manque de taille nous donne aussi d'autres qualités. Mais il faut les utiliser d'une meilleure manière et capitaliser dessus, ce qu'on ne fait pas encore assez bien", a conclu le T1 des Rouches, reconnaissant que ce bilan de 11/21 avant la trêve internationale était "moyen" pour le Standard.

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