Interview Michel-Ange Balikwisha : "Je n'avais jamais affronté un aussi bon Standard, je suis content pour eux"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Michel-Ange Balikwisha : "Je n'avais jamais affronté un aussi bon Standard, je suis content pour eux"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Passé par le centre de formation, puis par l'équipe première du Standard, Michel-Ange Balikwisha a déjà affronté les Rouches à sept reprises. Sous les couleurs de l'Antwerp, et désormais sous celles de La Gantoise, comme ce vendredi soir. S'il avait été par exemple battu 3-0 par le Standard de Ronny Deila en 2022, le Congolais estime que les Liégeois n'ont "jamais joué de cette façon", sous la houlette de Vincent Euvrard.

Auteur d'une bonne rencontre, l'ancien Rouche Michel-Ange Balikwisha avait le sourire après la victoire de La Gantoise face au Standard, vendredi soir. "On affrontait une belle équipe du Standard qui a bien commencé. Mais nous aussi, on a été solides et on a parfois montré du très beau football", se réjouissait le joueur de 25 ans.

"Si le Standard m'a surpris ? Oui. Je les ai affrontés à six ou sept reprises et ils n'avaient jamais joué de cette façon. J'ai parlé en fin de match avec Trouillet que j'avais déjà affronté dans un tournoi de jeunes. Sa qualité avec le ballon le rend difficile à presser, c'est lui qui donne le tempo. Et avec Abid qui est très en forme, il y a beaucoup plus de danger au Standard. C'est très bien et je suis très content pour eux.

Michel-Ange Balikwisha aurait pu se plaire dans ce Standard 2026-2027

Parti à l'Antwerp en juillet 2021 contre cinq millions d'euros, à la déception des supporters des Rouches qui ont vu l'un de leurs jeunes passer dans un club concurrent, Michel-Ange Balikwisha se serait probablement bien plu dans cette version 2026-2027 du Standard. "Quand je vois mon style de jeu à l'Antwerp sur le côté gauche, je me serais bien plu dans ce Standard, c'est vrai. L'ailier gauche touche beaucoup de ballons, peut provoquer et être libre, comme Abid. C'est certain que je me serais amusé dans ce système de jeu."

Mais c'est bien à La Gantoise que Michel-Ange Balikwisha peut à nouveau s'épanouir. Le Congolais revit depuis qu'il est prêté à la Planet Group Arena par le Celtic Glasgow. "Je suis très heureux d'être avec cette équipe, mais je ne veux pas trop en dire pour ne pas nous porter la poisse. Nous avons une très jeune équipe, mais qui sait bien garder le ballon et qui ne se contente pas de lancer vers l'avant."

"Avec des cadres comme Christian (Burgess), Siebe (Van Der Heyden) et moi, plus d'autres qui ont déjà remporté des trophées comme Davy Roef, c'est bien pour porter les jeunes. On leur impose les règles qu'on a apprises, on leur montre le caractère qu'il faut pour pouvoir fêter ce genre de victoires."

Un grand cœur dans l'entrejeu des Buffalos

S'il s'était bien révélé sur le côté gauche, c'est plutôt dans le cœur du jeu que Balikwisha brille chez les Buffalos. "Quand Rik de Mil m'a appelé, il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour courir partout dans l'entrejeu et pour aider l'équipe quand on a besoin de garder le ballon. J'utilise les qualités et le cœur que j'ai pour mouiller le maillot."

De Mil impose un style de jeu intense à ses joueurs. "Si on a subi un peu dans ce match, c'est parce qu'il y avait un peu de fatigue et qu'on arrivait par moments en retard. Mais on est prêts à souffrir, c'est ce qui fait notre force." Une intensité et une légère baisse de qualité momentanée chez les Buffalos qui a bien failli permettre au Standard de ne pas rentrer bredouille de ce déplacement.

"Je le répète, ce Standard n'est pas le même que celui que j'ai déjà affronté. Il sait conserver le ballon et jouer en quelques touches de balle." Les Rouches ont toutefois oublié de marquer comme il le faut Christian Burgess à dix minutes du terme. "On ne peut pas le laisser libre. On sait qu'il faut deux mètres, et le laisser reprendre de la tête, c'est mortel", a souri Michel-Ange Balikwisha, content de battre une ancienne équipe à laquelle il souhaite tout de même de bonnes choses.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Standard
Michel Ange Balikwisha

Plus de news

"C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes Réaction

"C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes

18:30
Le Standard faible sur phase arrêtée, à qui la faute ? "Lawrence ne tenait pas Burgess pour gagner le duel" Interview

Le Standard faible sur phase arrêtée, à qui la faute ? "Lawrence ne tenait pas Burgess pour gagner le duel"

14:30
Neuf sur neuf pour Westerlo, qui sème le doute à Saint-Trond

Neuf sur neuf pour Westerlo, qui sème le doute à Saint-Trond

19:00
"Il est trop fort pour l'Eredivisie" : un ancien de Pro League impressionne

"Il est trop fort pour l'Eredivisie" : un ancien de Pro League impressionne

18:00
Le nouveau patron défensif de l'Union n'a que 21 ans : "Il joue comme un grand, pas comme un gamin"

Le nouveau patron défensif de l'Union n'a que 21 ans : "Il joue comme un grand, pas comme un gamin"

16:30
Serie A : Kevin De Bruyne joue tout le match mais le Napoli ne s'impose pas, Keita et Parme vainqueurs

Serie A : Kevin De Bruyne joue tout le match mais le Napoli ne s'impose pas, Keita et Parme vainqueurs

17:30
Premier League : Meunier répond à Van Bommel par un assist, mais Manchester City surclasse Sunderland

Premier League : Meunier répond à Van Bommel par un assist, mais Manchester City surclasse Sunderland

17:18
Deux Old Firm en une semaine : Nicolas Raskin et les Rangers s'offrent encore le Celtic Glasgow

Deux Old Firm en une semaine : Nicolas Raskin et les Rangers s'offrent encore le Celtic Glasgow

15:25
Sixième victoire de rang et treizième buteur différent pour l'Union, qui s'impose logiquement au Bosuil

Sixième victoire de rang et treizième buteur différent pour l'Union, qui s'impose logiquement au Bosuil

15:22
Officiel : Jelle Vossen ne jouera plus en 2026

Officiel : Jelle Vossen ne jouera plus en 2026

16:30
Parti de l'Union cet été, il perd sa place : "C'est une simple question de forme"

Parti de l'Union cet été, il perd sa place : "C'est une simple question de forme"

15:00
Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie" Réaction

Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie"

12:00
1
La catastrophe menace les jeunes d'Anderlecht : "Aucune connexion entre nous"

La catastrophe menace les jeunes d'Anderlecht : "Aucune connexion entre nous"

13:30
Scène surréaliste en France : un coach va provoquer ses anciens supporters

Scène surréaliste en France : un coach va provoquer ses anciens supporters

14:00
Winkler, un match... à la Dreyer : l'Allemand n'est pas (encore) le n°10 qu'on attendait

Winkler, un match... à la Dreyer : l'Allemand n'est pas (encore) le n°10 qu'on attendait

13:00
Ça bouge dans le milieu d'Anderlecht : deux joueurs profitent des choix de Bruno Analyse

Ça bouge dans le milieu d'Anderlecht : deux joueurs profitent des choix de Bruno

12:40
Faux certificats Covid : le capitaine de Thomas Meunier et Malick Fofana dans le viseur de la justice suisse

Faux certificats Covid : le capitaine de Thomas Meunier et Malick Fofana dans le viseur de la justice suisse

12:20
Trois points sur 21 : un deuxième entraîneur belge bientôt viré en Pro League ?

Trois points sur 21 : un deuxième entraîneur belge bientôt viré en Pro League ?

11:30
"Nous allons en discuter" : Nicky Hayen déjà en danger à Burnley ?

"Nous allons en discuter" : Nicky Hayen déjà en danger à Burnley ?

11:00
Un ancien d'Anderlecht régale en MLS : son équipe peut rêver grand

Un ancien d'Anderlecht régale en MLS : son équipe peut rêver grand

10:30
Ça se complique à l'AC Milan pour un Diable Rouge : son profil pose question

Ça se complique à l'AC Milan pour un Diable Rouge : son profil pose question

10:00
Un avenir en or au Club de Bruges ? "Il peut devenir l'un des meilleurs ailiers d'Europe"

Un avenir en or au Club de Bruges ? "Il peut devenir l'un des meilleurs ailiers d'Europe"

09:00
Soirée cauchemardesque pour Zeno Debast : son exclusion coûte cher au Sporting

Soirée cauchemardesque pour Zeno Debast : son exclusion coûte cher au Sporting

09:30
🎥 Un ancien goleador de JPL enfonce Chelsea : premier but de la saison pour l'ancien Brugeois

🎥 Un ancien goleador de JPL enfonce Chelsea : premier but de la saison pour l'ancien Brugeois

08:00
"Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire

"Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire

07:00
1
La Gantoise réalise-t-elle le meilleur début de saison de son histoire ? Non

La Gantoise réalise-t-elle le meilleur début de saison de son histoire ? Non

19/09
Enfin leur match référence ? Les notes d'Anderlecht face à Zulte Waregem

Enfin leur match référence ? Les notes d'Anderlecht face à Zulte Waregem

23:40
🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien"

🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien"

23:00
1
"C'est un véritable guerrier" : la recrue phare de Bruges adoubée par un ancien entraîneur

"C'est un véritable guerrier" : la recrue phare de Bruges adoubée par un ancien entraîneur

23:21
LIVE : Doublé de Winkler ! Le match est plié entre Anderlecht et Zulte Waregem Live

LIVE : Doublé de Winkler ! Le match est plié entre Anderlecht et Zulte Waregem

22:05
Cette fois, Anderlecht a été clinique : les Mauves déroulent, Winkler inscrit ses premiers buts

Cette fois, Anderlecht a été clinique : les Mauves déroulent, Winkler inscrit ses premiers buts

22:42
Mauvaise nouvelle pour le leader : La Gantoise perd un de ses cadres défensifs pour plusieurs mois

Mauvaise nouvelle pour le leader : La Gantoise perd un de ses cadres défensifs pour plusieurs mois

19/09
🎥 Le RWDM s'adjuge le match au sommet et prend seul la tête de D1 FFA

🎥 Le RWDM s'adjuge le match au sommet et prend seul la tête de D1 FFA

23:05
Charleroi dur au mal avant la trêve et le Standard : "On a tous parfois besoin...de ne pas se voir" Réaction

Charleroi dur au mal avant la trêve et le Standard : "On a tous parfois besoin...de ne pas se voir"

21:45
"Ce qui compte avant tout c’est d’avoir la bonne attitude" : Noa Lang à nouveau épinglé par son entraîneur

"Ce qui compte avant tout c’est d’avoir la bonne attitude" : Noa Lang à nouveau épinglé par son entraîneur

22:28
Challenger Pro League : Eupen étrille Liège et prend la tête, Seraing gaspille et reste dans la zone rouge

Challenger Pro League : Eupen étrille Liège et prend la tête, Seraing gaspille et reste dans la zone rouge

22:16

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 2-0 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 0-0 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

QuickPick QuickPick a propos de Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie" Pogi Pogi a propos de 🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien" JoBg JoBg a propos de "Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire JoBg JoBg a propos de Frayeur pour Tawfik Bentayeb qui a dû filer à l'hôpital après le coup de sifflet final Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Patrick Pflücke dans son élément, Kevin Van den Kerkhof moins décisif : les notes de Charleroi Union 60 Union 60 a propos de La recette miracle de l'Union : contre Viktoria Plzen, les absents n'ont pas manqué El Malvario El Malvario a propos de Un binational bloqué jusqu'en 2028 'à cause' de Rudi Garcia : "Il a fait le choix d'attendre" Pogi Pogi a propos de Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski" Pogi Pogi a propos de "11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs Eric Stevens Eric Stevens a propos de 📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027 Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved