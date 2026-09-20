Michel-Ange Balikwisha : "Je n'avais jamais affronté un aussi bon Standard, je suis content pour eux"

Passé par le centre de formation, puis par l'équipe première du Standard, Michel-Ange Balikwisha a déjà affronté les Rouches à sept reprises. Sous les couleurs de l'Antwerp, et désormais sous celles de La Gantoise, comme ce vendredi soir. S'il avait été par exemple battu 3-0 par le Standard de Ronny Deila en 2022, le Congolais estime que les Liégeois n'ont "jamais joué de cette façon", sous la houlette de Vincent Euvrard.

Auteur d'une bonne rencontre, l'ancien Rouche Michel-Ange Balikwisha avait le sourire après la victoire de La Gantoise face au Standard, vendredi soir. "On affrontait une belle équipe du Standard qui a bien commencé. Mais nous aussi, on a été solides et on a parfois montré du très beau football", se réjouissait le joueur de 25 ans.

"Si le Standard m'a surpris ? Oui. Je les ai affrontés à six ou sept reprises et ils n'avaient jamais joué de cette façon. J'ai parlé en fin de match avec Trouillet que j'avais déjà affronté dans un tournoi de jeunes. Sa qualité avec le ballon le rend difficile à presser, c'est lui qui donne le tempo. Et avec Abid qui est très en forme, il y a beaucoup plus de danger au Standard. C'est très bien et je suis très content pour eux.

Michel-Ange Balikwisha aurait pu se plaire dans ce Standard 2026-2027

Parti à l'Antwerp en juillet 2021 contre cinq millions d'euros, à la déception des supporters des Rouches qui ont vu l'un de leurs jeunes passer dans un club concurrent, Michel-Ange Balikwisha se serait probablement bien plu dans cette version 2026-2027 du Standard. "Quand je vois mon style de jeu à l'Antwerp sur le côté gauche, je me serais bien plu dans ce Standard, c'est vrai. L'ailier gauche touche beaucoup de ballons, peut provoquer et être libre, comme Abid. C'est certain que je me serais amusé dans ce système de jeu."

Mais c'est bien à La Gantoise que Michel-Ange Balikwisha peut à nouveau s'épanouir. Le Congolais revit depuis qu'il est prêté à la Planet Group Arena par le Celtic Glasgow. "Je suis très heureux d'être avec cette équipe, mais je ne veux pas trop en dire pour ne pas nous porter la poisse. Nous avons une très jeune équipe, mais qui sait bien garder le ballon et qui ne se contente pas de lancer vers l'avant."

"Avec des cadres comme Christian (Burgess), Siebe (Van Der Heyden) et moi, plus d'autres qui ont déjà remporté des trophées comme Davy Roef, c'est bien pour porter les jeunes. On leur impose les règles qu'on a apprises, on leur montre le caractère qu'il faut pour pouvoir fêter ce genre de victoires."





Un grand cœur dans l'entrejeu des Buffalos

S'il s'était bien révélé sur le côté gauche, c'est plutôt dans le cœur du jeu que Balikwisha brille chez les Buffalos. "Quand Rik de Mil m'a appelé, il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour courir partout dans l'entrejeu et pour aider l'équipe quand on a besoin de garder le ballon. J'utilise les qualités et le cœur que j'ai pour mouiller le maillot."

De Mil impose un style de jeu intense à ses joueurs. "Si on a subi un peu dans ce match, c'est parce qu'il y avait un peu de fatigue et qu'on arrivait par moments en retard. Mais on est prêts à souffrir, c'est ce qui fait notre force." Une intensité et une légère baisse de qualité momentanée chez les Buffalos qui a bien failli permettre au Standard de ne pas rentrer bredouille de ce déplacement.

"Je le répète, ce Standard n'est pas le même que celui que j'ai déjà affronté. Il sait conserver le ballon et jouer en quelques touches de balle." Les Rouches ont toutefois oublié de marquer comme il le faut Christian Burgess à dix minutes du terme. "On ne peut pas le laisser libre. On sait qu'il faut deux mètres, et le laisser reprendre de la tête, c'est mortel", a souri Michel-Ange Balikwisha, content de battre une ancienne équipe à laquelle il souhaite tout de même de bonnes choses.