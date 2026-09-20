"Nous allons en discuter" : Nicky Hayen déjà en danger à Burnley ?

Burnley n'a pas gagné cette saison en Championship. Après huit journées, Nicky Hayen reconnaît que la situation commence à devenir inquiétante.

Nicky Hayen ne tourne pas autour du pot. Burnley est dernier du Championship et n'a pas gagné après huit journées. De quoi placer son entraîneur sous pression. Le Belge en est conscient. "Si un entraîneur n'est pas inquiet dans cette situation, il ment", a-t-il reconnu après le partage contre Derby County 1-1 en conférence de presse.

Avec quatre points sur 24, le bilan est mauvais. Burnley a partagé quatre fois et perdu ses quatre autres rencontres. Hayen assure qu'il sent la confiance de ses dirigeants. "Il y a une différence entre ne plus sentir la confiance de la direction et la ressentir réellement. Nous allons en discuter et examiner quelle est la meilleure solution", a-t-il expliqué.

Un ancien de l'Union le prive de sa première victoire

La victoire était proche contre Derby. Zeki Amdouni avait ouvert le score à la 34e minute et Burnley a conservé son avantage jusqu'aux arrêts de jeu. C'est Mohammed Fuseini qui a tout gâché. L'ancien joueur de l'Union, monté à la 66e minute, a égalisé à la 93e minute. Deux points de plus qui échappent aux Clarets.

Nicky Hayen devra très vite corriger ce qui ne va pas

La trêve internationale tombe plutôt bien pour Hayen. Le Belge va pouvoir travailler avec une partie de son groupe et tenter de corriger ce qui ne fonctionne pas. "J'ai déjà dû surmonter suffisamment d'épreuves. J'ai besoin de cette pause pour rectifier beaucoup de choses", a-t-il ajouté. Burnley se déplacera à Watford à la reprise avant de recevoir Charlton.

Viré du Club de Bruges

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Hayen sait à quelle vitesse les choses peuvent changer pour un entraîneur. Le 8 décembre 2025, il avait été licencié par le Club de Bruges, deux jours après une défaite à Saint-Trond. À Burnley, la direction lui maintient pour l'instant sa confiance. Mais avec une dernière place et aucune victoire en huit matchs, les prochaines rencontres auront leur importance.