Officiel : Jelle Vossen ne jouera plus en 2026

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Le buteur avait accepté de rejoindre le Beerschot cet été, au terme d'une fin frustrante à Zulte Waregem. Il s'était dit prêt à se relancer et surtout retrouver du plaisir en Challenger Pro League où il avait élu meilleur joueur de la saison 2024-2025.