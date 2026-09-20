Premier League : Meunier répond à Van Bommel par un assist, mais Manchester City surclasse Sunderland

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Match à très grand spectacle entre Manchester City et Sunderland ce dimanche après-midi en Premier League. Les Citizens se sont imposés dans un match à 8 buts, lors duquel Thomas Meunier, encore aligné ailier droit, a délivré une passe décisive.