Premier League : Meunier répond à Van Bommel par un assist, mais Manchester City surclasse Sunderland

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Premier League : Meunier répond à Van Bommel par un assist, mais Manchester City surclasse Sunderland
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Match à très grand spectacle entre Manchester City et Sunderland ce dimanche après-midi en Premier League. Les Citizens se sont imposés dans un match à 8 buts, lors duquel Thomas Meunier, encore aligné ailier droit, a délivré une passe décisive.

Florent Malice

Premier League : Liverpool vainqueur, match nul entre Leeds United et Crystal Palace

Il y a eu nettement moins de spectacle dans les autres rencontres de cet après-midi en Premier League. Liverpool se rendait du côté de l'AFC Bournemouth, et les Reds se sont imposés d'une courte tête (0-1), grâce à un but en seconde période signé Alexander Isak (57e).

Encore moins de spectacle dans la rencontre qui opposait Leeds United et Crystal Palace : les deux équipes se sont séparées dos-à-dos, sans avoir trouvé le chemin des filets (0-0). L'ex-Unioniste Anan Khalaili était titulaire sur le flanc droit de Crystal Palace. 

 

Match à très grand spectacle entre Manchester City et Sunderland ce dimanche après-midi en Premier League. Les Citizens se sont imposés dans un match à 8 buts, lors duquel Thomas Meunier, encore aligné ailier droit, a délivré une passe décisive.

La réponse de Thomas Meunier à sa non-sélection par Mark Van Bommel pour les matchs de Ligue des Nations des Diables Rouges aura été immédiate. Ce dimanche, le Gaumais était titulaire avec Sunderland dans son nouveau rôle : ailier droit. Et les Black Cats ont donné du fil à retordre à Manchester City.

Si la nouvelle recrue des Citizens, Enzo Fernandez, avait ouvert le score à la 9e minute de jeu, Brian Brobbey lui a répondu à la 12e et a ainsi commencé un véritable festival. C'est ensuite Rayane Cherki qui, profitant d'une mésentente dans la surface de Sunderland, a fait 2-1 à la 29e minute pour Manchester City.

Quelques minutes plus tard, Thomas Meunier entrait en scène : le Diable Rouge, sur lequel Mark Van Bommel a bien précisé qu'il comptait toujours même s'il ne l'avait cette fois pas repris, offrait une passe décisive à Brian Brobbey pour le doublé du Néerlandais.

Triplé de Brobbey, qui remercie Meunier et Angulo 

Sunderland ne parvenait cependant pas à atteindre la mi-temps sans encaisser un troisième but, cette fois signé Antoine Semenyo, qui livre une énorme prestation sur le flanc droit (3-2, 43e). En seconde période, l'ailier ghanéen va ainsi signer un deuxième but pour permettre à Manchester City de prendre deux buts d'avance pour la première fois du match (57e, 4-2).

C'est cependant la soirée de Brian Brobbey, qui va ensuite s'offrir un troisième but et remettre Sunderland dans le match (59e, 4-3). C'était cette fois l'ex-Anderlechtois Nilson Angulo qui était à l'assist pour le buteur néerlandais. 

Mais le dernier mot sera pour Manchester City et pour Erling Haaland, qui fera à nouveau le break à la 81e minute de jeu (5-3). Une victoire spectaculaire pour les Skyblue, qui reprennent trois points d'avance sur Arsenal en tête du championnat. 

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