Scène surréaliste en France : un coach va provoquer ses anciens supporters

Le Paris FC a battu le Racing Strasbourg ce samedi, une victoire très satisfaisante pour Liam Rosenior, l'entraîneur parisien. L'Anglais avait dirigé Strasbourg la saison passée et était parti en cours de saison pour Chelsea, ce qui n'avait pas plu aux supporters alsaciens. Il a ainsi été célébrer face à eux, dans une attitude très provocante.

Liam Rosenior n'est plus en odeur de sainteté à Strasbourg. La saison passée, l'entraîneur anglais connaissait une très belle saison en Alsace, mais a décidé de quitter le navire dès le mois de janvier pour tenter sa chance à Chelsea - dont le Racing Strasbourg est le club partenaire.

Une opportunité qu'il ne pouvait pas laisser passer, pour Rosenior ; une trahison aux yeux des supporters strasbourgeois. Et l'aventure de l'Anglais en Premier League a été de courte durée : 24 rencontres et un échec à la tête des Blues. Cette saison, Liam Rosenior faisait son retour en Ligue 1, à la tête du Paris FC.

Liam Rosenior provoque les supporters de Strasbourg

Il retrouvait ses anciennes couleurs ce samedi, le PFC recevant le Racing Strasbourg. Et les supporters visiteurs n'ont pas manqué de lancer des bordées d'injures à leur ex-entraîneur, qui a eu le dernier mot puisque Paris s'est imposé (2 buts à 1).

En fin de match, on a ainsi assisté à une scène étonnante : Liam Rosenior a été célébrer la victoire de ses troupes... face au parcage visiteurs, chambrant ouvertement ses anciens supporters en se tapant la poitrine et en levant les bras au ciel dans une attitude provocante qui a, naturellement, mis de l'électricité dans l'air.

🎙️ "Là c'est allé trop loin"



Liam Rosenior s'est expliqué sur sa joie à la fin du match face à son ancien club Strasbourg ! 🗣️ pic.twitter.com/Q1XZzUrq6D



— L1+ (@ligue1plus) September 19, 2026

Les joueurs du RC Strasbourg se sont alors interposés, demandant à leur ancien entraîneur de cesser ses provocations, et une échauffourée a éclaté entre joueurs des deux camps. Rosenior a dû être exfiltré par la sécurité, et s'est justifié au micro de Ligue 1 + dans la foulée.

Les personnes au club qui me connaissent savent que j’ai toujours été respectueux, j’ai toujours voulu faire le meilleur, a expliqué le coach. "J’ai eu cette chance. Je comprends le contexte mais là, c’est allé trop loin".

"Il y a une petite partie des supporters de Strasbourg qui a manqué de respect à ma famille. Mais je tiens à être très clair : il ne s'agit que d'une petite partie. Strasbourg est un club de football fantastique (...) Ma façon de célébrer était un message adressé au groupe de personnes qui n'ont jamais voulu que je réussisse dans ce club", conclut Rosenior dans des propos relayés par Eurosport.