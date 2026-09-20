Serie A : Kevin De Bruyne joue tout le match mais le Napoli ne s'impose pas

Kevin De Bruyne était titulaire pour la troisième fois d'affilée cette saison avec le Napoli, et a disputé l'intégralité du déplacement des Partenopei du côté de la Fiorentina. Il n'a cependant pas été décisif et son équipe a dû se contenter du point du partage.

Le Napoli a été accroché en déplacement du côté de la Fiorentina ce dimanche dans le cadre de la 5e journée de Serie A. Les Partenopei n'ont pas pu faire mieux qu'un partage (1-1) face à la Viola, avec Kevin De Bruyne dans le onze de base.

Le Diable Rouge était ainsi titularisé pour la troisième fois d'affilée toutes compétitions confondues et la deuxième fois consécutive en Serie A, preuve de sa montée en puissance sur le plan physique. Il n'est cependant pas parvenu à faire la différence et a paru un peu emprunté.

Naples stagne au classement

Naples a ouvert la marque en première période via Billy Gilmour (23e), avant que la Fiorentina revienne au score en début de deuxième mi-temps sur un but d'Alejandro Jimenez (51e).

Le Napoli est actuellement 9e au classement en Serie A, et pourrait donc perdre des places au classement d'ici à la fin de la 5e journée de championnat. Avant de renouer avec la victoire la semaine passée, les Partenopei avaient perdu deux rencontres d'affilée.