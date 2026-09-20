Serie A : Kevin De Bruyne joue tout le match mais le Napoli ne s'impose pas, Keita et Parme vainqueurs

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Kevin De Bruyne était titulaire pour la troisième fois d'affilée cette saison avec le Napoli, et a disputé l'intégralité du déplacement des Partenopei du côté de la Fiorentina. Il n'a cependant pas été décisif et son équipe a dû se contenter du point du partage.