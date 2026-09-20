Soirée cauchemardesque pour Zeno Debast : son exclusion coûte cher au Sporting

Mauvaise soirée pour Zeno Debast. Le défenseur belge a été exclu en seconde période et le Sporting a perdu son avance face à Arouca.

Le Sporting avait très bien entamé la rencontre à l'Estádio José Alvalade. Gonçalo Inácio avait ouvert le score de la tête à la troisième minute. Un quart d'heure plus tard, Luis Suárez avait doublé la mise. En face, Arouca n'avait rien montré jusque-là.

Le match a basculé avec l'exclusion de Zeno Debast. Le défenseur est intervenu trop durement sur Gabriel Rukavina, qu'il a touché avec la semelle. Le carton rouge était logique.

Le Sporting craque après l'exclusion de Debast

Réduit à dix, le Sporting devait tenir pendant plus d'une demi-heure. Les Lisboètes ont résisté jusqu'à la 81e minute, lorsque José Fontán a transformé son penalty pour relancer Arouca.

Six minutes plus tard, Dylan Nandín, monté au jeu quelques instants plus tôt, a égalisé à 2-2. Le Sporting a laissé filer deux points après avoir largement dominé la première mi-temps.

Le défenseur belge a immédiatement compris que son intervention aurait de lourdes conséquences et a publiquement assumé ses responsabilités après la rencontre.





"Aujourd'hui, j'assume entièrement la responsabilité. J'ai commis une erreur et j'ai abandonné l'équipe avec mon carton rouge", a déclaré Debast. Le Diable Rouge a présenté ses excuses et promis qu'il ferait tout son possible pour réparer cette erreur.

Le Sporting laisse filer de précieux points

Cette perte de points pourrait coûter cher au Sporting dans la lutte pour le titre. L'équipe de Rui Borges occupe provisoirement la troisième place avec quinze points, tandis que le FC Porto et Benfica s'affronteront dimanche.

En raison de son carton rouge, Debast manquera au moins le prochain match de championnat du Sporting, en déplacement à Braga après la trêve internationale.