Soirée cauchemardesque pour Zeno Debast : son exclusion coûte cher au Sporting

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Soirée cauchemardesque pour Zeno Debast : son exclusion coûte cher au Sporting
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Mauvaise soirée pour Zeno Debast. Le défenseur belge a été exclu en seconde période et le Sporting a perdu son avance face à Arouca.

Le Sporting avait très bien entamé la rencontre à l'Estádio José Alvalade. Gonçalo Inácio avait ouvert le score de la tête à la troisième minute. Un quart d'heure plus tard, Luis Suárez avait doublé la mise. En face, Arouca n'avait rien montré jusque-là.

Le match a basculé avec l'exclusion de Zeno Debast. Le défenseur est intervenu trop durement sur Gabriel Rukavina, qu'il a touché avec la semelle. Le carton rouge était logique.

Le Sporting craque après l'exclusion de Debast

Réduit à dix, le Sporting devait tenir pendant plus d'une demi-heure. Les Lisboètes ont résisté jusqu'à la 81e minute, lorsque José Fontán a transformé son penalty pour relancer Arouca.

Six minutes plus tard, Dylan Nandín, monté au jeu quelques instants plus tôt, a égalisé à 2-2. Le Sporting a laissé filer deux points après avoir largement dominé la première mi-temps.

Le défenseur belge a immédiatement compris que son intervention aurait de lourdes conséquences et a publiquement assumé ses responsabilités après la rencontre.

"Aujourd'hui, j'assume entièrement la responsabilité. J'ai commis une erreur et j'ai abandonné l'équipe avec mon carton rouge", a déclaré Debast. Le Diable Rouge a présenté ses excuses et promis qu'il ferait tout son possible pour réparer cette erreur.

Le Sporting laisse filer de précieux points

Cette perte de points pourrait coûter cher au Sporting dans la lutte pour le titre. L'équipe de Rui Borges occupe provisoirement la troisième place avec quinze points, tandis que le FC Porto et Benfica s'affronteront dimanche.

En raison de son carton rouge, Debast manquera au moins le prochain match de championnat du Sporting, en déplacement à Braga après la trêve internationale.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sporting Portugal
Arouca
Zeno Debast

Plus de news

Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie" Réaction

Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie"

12:00
Trois points sur 21 : un deuxième entraîneur belge bientôt viré en Pro League ?

Trois points sur 21 : un deuxième entraîneur belge bientôt viré en Pro League ?

11:30
"Nous allons en discuter" : Nicky Hayen déjà en danger à Burnley ?

"Nous allons en discuter" : Nicky Hayen déjà en danger à Burnley ?

11:00
Un ancien d'Anderlecht régale en MLS : son équipe peut rêver grand

Un ancien d'Anderlecht régale en MLS : son équipe peut rêver grand

10:30
Ça se complique à l'AC Milan pour un Diable Rouge : son profil pose question

Ça se complique à l'AC Milan pour un Diable Rouge : son profil pose question

10:00
Un avenir en or au Club de Bruges ? "Il peut devenir l'un des meilleurs ailiers d'Europe"

Un avenir en or au Club de Bruges ? "Il peut devenir l'un des meilleurs ailiers d'Europe"

09:00
🎥 Un ancien goleador de JPL enfonce Chelsea : premier but de la saison pour l'ancien Brugeois

🎥 Un ancien goleador de JPL enfonce Chelsea : premier but de la saison pour l'ancien Brugeois

08:00
"Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire

"Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire

07:00
Enfin leur match référence ? Les notes d'Anderlecht face à Zulte Waregem

Enfin leur match référence ? Les notes d'Anderlecht face à Zulte Waregem

23:40
🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien"

🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien"

23:00
"C'est un véritable guerrier" : la recrue phare de Bruges adoubée par un ancien entraîneur

"C'est un véritable guerrier" : la recrue phare de Bruges adoubée par un ancien entraîneur

23:21
LIVE : Doublé de Winkler ! Le match est plié entre Anderlecht et Zulte Waregem Live

LIVE : Doublé de Winkler ! Le match est plié entre Anderlecht et Zulte Waregem

22:05
Cette fois, Anderlecht a été clinique : les Mauves déroulent, Winkler inscrit ses premiers buts

Cette fois, Anderlecht a été clinique : les Mauves déroulent, Winkler inscrit ses premiers buts

22:42
🎥 Le RWDM s'adjuge le match au sommet et prend seul la tête de D1 FFA

🎥 Le RWDM s'adjuge le match au sommet et prend seul la tête de D1 FFA

23:05
"Ce qui compte avant tout c’est d’avoir la bonne attitude" : Noa Lang à nouveau épinglé par son entraîneur

"Ce qui compte avant tout c’est d’avoir la bonne attitude" : Noa Lang à nouveau épinglé par son entraîneur

22:28
Challenger Pro League : Eupen étrille Liège et prend la tête, Seraing gaspille et reste dans la zone rouge

Challenger Pro League : Eupen étrille Liège et prend la tête, Seraing gaspille et reste dans la zone rouge

22:16
Charleroi dur au mal avant la trêve et le Standard : "On a tous parfois besoin...de ne pas se voir" Réaction

Charleroi dur au mal avant la trêve et le Standard : "On a tous parfois besoin...de ne pas se voir"

21:45
Ça sent le roussi pour Nicky Hayen : un joueur prêté par l'Union enfonce l'ancien coach de Bruges

Ça sent le roussi pour Nicky Hayen : un joueur prêté par l'Union enfonce l'ancien coach de Bruges

21:31
Frayeur pour Tawfik Bentayeb qui a dû filer à l'hôpital après le coup de sifflet final

Frayeur pour Tawfik Bentayeb qui a dû filer à l'hôpital après le coup de sifflet final

00:10
1

Plus de news

Les plus populaires

Primeira Liga

 Journée 7
Gil Vicente Gil Vicente 1-1 Maritimo Funchal Maritimo Funchal
Nacional Nacional 0-4 FC Famalicao FC Famalicao
Alverca Alverca 1-0 Rio Ave Rio Ave
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-2 Arouca Arouca
Estrela Amadora Estrela Amadora 16:30 Academico Viseu FC Academico Viseu FC
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 16:30 Moreirense Moreirense
CD Santa Clara CD Santa Clara 19:00 Braga Braga
Estoril Estoril 19:00 Casa Pia AC Casa Pia AC
FC Porto FC Porto 21:30 SL Benfica SL Benfica

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de "Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire JoBg JoBg a propos de Frayeur pour Tawfik Bentayeb qui a dû filer à l'hôpital après le coup de sifflet final Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Patrick Pflücke dans son élément, Kevin Van den Kerkhof moins décisif : les notes de Charleroi Union 60 Union 60 a propos de La recette miracle de l'Union : contre Viktoria Plzen, les absents n'ont pas manqué El Malvario El Malvario a propos de Un binational bloqué jusqu'en 2028 'à cause' de Rudi Garcia : "Il a fait le choix d'attendre" Pogi Pogi a propos de Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski" Pogi Pogi a propos de "11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs Eric Stevens Eric Stevens a propos de 📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027 JoBg JoBg a propos de Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair Eric Stevens Eric Stevens a propos de Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..." Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved