Trois points sur 21 : un deuxième entraîneur belge bientôt viré en Pro League ?

Le KV Malines n'avance plus et Fred Vanderbiest est sous pression. Après le nul à Lommel, l'entraîneur a évoqué sa situation.

Samedi soir, le KV Malines a partagé l'enjeu 0-0 sur la pelouse de Lommel SK. Les deux équipes ont eu des occasions de repartir avec les trois points, mais la rencontre n'a pas été départagée par un but.

Après le match, Mike Eerdhuijzen a expliqué que Malines avait manqué de "désir" devant le but. "Je lui donne raison à 500 %", a déclaré l’entraîneur Fred Vanderbiest en conférence de presse. Le coach faisait référence aux occasions manquées par son équipe.

Vanderbiest regrette le manque de réalisme et sent la pression monter

Avec un xG de 1,34, un but aurait dû tomber selon Vanderbiest. "Ce sont tout simplement des ballons qui doivent finir au fond. Cela n'a rien à voir avec la qualité, ni avec l'âge des joueurs. Nous devons être impitoyables. Nous ne l'avons pas été contre Anderlecht, ni contre La Louvière".

Sur la sellette ?

L'avenir de Vanderbiest a été mis sur la table après un bilan de trois points sur 21. Il peut encore compter sur le soutien de ses joueurs. "Sinon, je ne serais pas assis ici. C'est à moi de travailler pendant environ trois semaines sur les manquements".

Aucun accord particulier n'a été conclu avec la direction. "Non. Elle demande de voir des progrès chaque semaine. Nous savons tous que les transferts sont arrivés tardivement et que nous avons beaucoup vendu", poursuit Vanderbiest.





"J'aimerais voir des étapes un peu plus grandes". Il nuance rapidement. "Si nous avions pris un point la semaine dernière et trois ici, tout le monde dirait que nous avons franchi des étapes. Mais si vous ne marquez pas, vous ne pouvez pas gagner de matchs".