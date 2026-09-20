Victoire spectaculaire du RAEC Mons et premier succès de Habay-la-Neuve en D1 FFA

Ce dimanche en D1 FFA, le RAEC Mons s'est imposé dans une rencontre à sept buts sur la pelouse d'Onhaye, tandis que Habay-la-Neuve a décroché sa première victoire de la saison face à la lanterne rouge, le FC Flénu. En Challenger Pro League, l'Excelsior Virton a partagé l'enjeu au Sporting Lokeren et se maintient dans le Top 5.

Après les quatre rencontres d'hier soir (U23 Union 1-0 U23 Standard, Olympic Charleroi 1-3 Tubize-Braine, Rochefort 1-1 U23 Charleroi et Meux 0-1 RWDM), deux autres matchs de D1 FFA étaient au programme ce dimanche.

Parmi eux, le déplacement du RAEC Mons qui, après un début de saison en demi-teinte, a parfaitement négocié les opérations sur la pelouse d'Onhaye et s'est imposé 2-5.

Succès spectaculaire pour Mons, première victoire pour Habay-la-Neuve en D1 FFA

Les locaux avaient pourtant ouvert le score dès la 2e minute via Choisez avant que les Dragons ne prennent les commandes grâce à Boujouh (5e) et Tshimanga (15e). C'est dès la demi-heure qu'est survenu le gros tournant de la partie avec la deuxième carte jaune et l'exclusion de Guiot pour les locaux.

Gilain a tout de même égalisé (53e), mais Mons a rapidement repris la main par l'intermédiaire de Brogno (54e) et Bamona (56e) dans un quatrième quart d'heure de folie. Un auto-but de Gilain (67e) est venu sceller le score à 2-5 pour Mons, qui prend la cinquième place à trois longueurs du podium.

Dans le bas de tableau, Habay-la-Neuve s'est soulagé en décrochant son premier succès de la saison face à la lanterne rouge, Flénu (2-1). Reyter (32e) et Lempereur sur penalty (38e) ont permis aux locaux de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance, et Chebaïki (82e) a ramené l'espoir en fin de match pour les visiteurs, en vain.





L'Excelsior Virton partage à Lokeren

Toujours concernant le sud du pays, mais cette fois en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton a partagé l'enjeu sur la pelouse du Sporting Lokeren (1-1). Wade a ouvert le score pour les Gaumais peu après l'heure de jeu (64e), mais Van Aerschot a égalisé dans la foulée (66e).

Virton occupe la cinquième place du classement après cinq rencontres. Avec le même nombre de points, mais un match de moins que son adversaire du jour, qui se retrouve donc sixième. Une dernière rencontre de D1B opposera Dender au Patro Eisden ce dimanche soir (19h15).