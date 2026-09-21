🎥 Ali Maamar s'est offert le geste du week-end et rejoint le Maroc en pleine confiance

Ali Maamar prend une ampleur impressionnante cette saison. Face à Zulte Waregem, il a livré une nouvelle performance et s'est offert le geste technique du week-end, juste avant de rejoindre les Lions de l'Atlas.

On a beau se creuser la tête, trouver beaucoup d'exemples ayant passé un cap comme l'a fait Ali Maamar à Anderlecht cet été est compliqué. Pas toujours convaincant la saison passée, Maamar a commencé la saison dans un rôle de titulaire "par défaut" au vu des blessures de Sardella et Camara... et maintenant, on ne voit pas comment ces derniers pourraient le renvoyer sur le banc.

Face à Zulte Waregem, il a été assez discret dans les derniers mètres, mais s'est tout de même offert un superbe geste technique, réalisant une belle passe en talonnade entre les jambes d'un joueur adverse. Le genre de choses que seul un joueur en pleine confiance peut tenter.

Anderlecht se frotte les mains

Après la Coupe du Monde U23 remportée par Ali Maamar avec le Maroc, on se disait que le RSCA pouvait en profiter pour vendre à bon prix un joueur qui n'était encore titulaire que par bribes, et qui ne paraissait pas forcément capable d'atteindre le niveau que l'on voit cette saison.

Finalement, Maamar est resté... et tout le monde au Lotto Park s'en réjouit. Car depuis, non seulement Ali Maamar est devenu international à part entière en équipe A, mais il est parvenu à passer le cap (in)espéré. Les deux sont d'ailleurs peut-être liés : Mo Ouahbi sait comment développer le potentiel d'un jeune.





Ali Maamar pourrait donc revenir encore plus fort de cette longue trêve internationale, et sa valeur marchande continuer à grimper. À court terme, c'est une excellente nouvelle pour Vitor Bruno ; à moyen terme, c'est du pain bénit pour les caisses anderlechtoises.