Accord trouvé : sans club depuis plusieurs mois, Alexander Blessin a retrouvé un banc de touche

Alexander Blessin est actuellement sans club depuis la fin de son aventure à Sankt Pauli. Mais il devrait rapidement rebondir, tout en restant toujours au pays. Ce ne serait même qu'une question d'heures.

Entre Karel Geraerts et Sébastien Pocognoli, Alexander Blessin fait partie de ces entraîneurs qui ne sont restés qu'une saison à l'Union Saint-Gilloise. L'entraîneur allemand se sentait comme chez lui au Parc Duden mais avait fait le choix de continuer sa carrière en Allemagne pour rester au chevet de sa femme.

Cette dernière a été victime d'un infarctus de la moelle épinière (une forme d'accident vasculaire) peu après le retour de son mari en Belgique, lui occasionnant l'immobilisation de ses membres inférieurs. L'ancien entraîneur d'Ostende avait même pensé à démissionner mais était finalement resté jusqu'en fin de saison.

Il avait alors dû mordre sur sa chique avec les nombreux allers-retours chaque semaine : "Au bout de 350 km, j’ai mal au côté gauche du dos. Au bout de 500 km, j’ai mal au côté droit. Je suis parfois fatigué, mais je lui ai promis d’être là", parvenait-il à sourir à l'époque, avant de tout de même privilégier un nouveau challenge plus proche du foyer familial.

Deux saisons intenses pour sa première en Bundesliga

Il s'était ainsi recasé à Sankt Pauli, un club historique effectuant son retour en Bundesliga. Si la première saison - aussi difficile ait-elle été - s'est achevée par le maintien, il n'en a pas été de même de la seconde. Malgré un jeu bien huilé et un quart de finale en Coupe, Sankt Pauli a été relégué.

La direction a conservé sa confiance en Blessin jusqu'au bout. Mais il n'a pas accompagné l'équipe en deuxième division, préférant faire un pas de côté. Depuis, il est toujours sans club. Mais il faudra bientôt parler de cette courte période d'inactivité au passé.





Bientôt à la tête d'une institution en péril

Le Bild rapporte ainsi que Blessin est en négociations plus qu'avancées avec le Borussia Mönchengladbach, qui s'est séparé de son entraîneur Eugen Polanski y a une semaine. Un accord a ainsi déjà été trouvé : Alexander Blessin aurait déjà donné son feu vert pour un contrat de trois ans. La direction s'était déjà prononcée en faveur de l'arrivée du natif de Stuttgart, il manquait encore l'aval du conseil d'administration et le conseil de surveillance. C'est désormais chose faite.

L'entraîneur intérimaire Jan-Moritz Licht devrait toutefois encore diriger la séance d'entraînement de demain matin. Initialement, Blessin était pressenti pour déjà être la partie sur base d'une voiture imatriculée 'AB', garée juste devant le stade. Face aux réactions que cela avait suscité, le Borussia a même été jusqu'à précisé que cette mystérieuse Audi Q5 E noire n'était pas celle de Blessin.

Qu'importe ce jeu de détective ou de poker menteur, il y a du boulot : le Borussia a bien mal entamé sa saison, avec quatre défaites en quatre match de championnat (16 buts encaissés au passage). La direction est toutefois convincue qu'Alexander Blessin peut inverser la tendance, se souvenant notamment que Mönchenglabach avait été bouté hors de la Coupe par son équipe il y a un an.