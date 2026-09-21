Avant-dernier avec quatre points sur quinze : un autre club belge se sépare de son entraîneur

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Avant-dernier avec quatre points sur quinze : un autre club belge se sépare de son entraîneur
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L'Olympic Charleroi change d'entraîneur après un début de saison difficile. Kevin Caprasse quitte son poste alors que les Dogues occupent l'avant-dernière place de D1 FFA. Dante Brogno assurera l'intérim en attendant que le club trouve son prochain entraîneur.

Quatre points sur quinze et une avant-dernière place : le début de saison de l'Olympic Charleroi n'a pas répondu aux attentes. Après cinq journées de D1 FFA, la direction a décidé de changer d'entraîneur. Kevin Caprasse quitte son poste de T1. Le club carolo a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

L'Olympic n'a gagné qu'une seule rencontre depuis le début du championnat. Les Dogues ont partagé une fois et se sont inclinés à trois reprises. Avec quatre points, ils occupent la onzième place sur douze équipes. La direction et Caprasse ont décidé de mettre un terme à leur collaboration d'un commun accord.

Dante Brogno reprend provisoirement l'équipe

En attendant de trouver un nouvel entraîneur, Dante Brogno va se rapprocher du terrain. Il assurera l'intérim et accompagnera le staff durant cette période. Il ne quitte pas son poste actuel : Brogno est le directeur sportif de l'Olympic. La direction a commencé ses recherches pour trouver celui qui prendra définitivement les commandes de l'équipe.

De l'expérience à Seraing et chez les jeunes

Caprasse était arrivé à Charleroi après une expérience à Seraing. Il avait dirigé les Métallos de juillet 2025 à février 2026. Avant de devenir T1 à Seraing, il connaissait le football liégeois puisqu'il avait travaillé au Standard de Liège. Il s'était occupé des U23 et avait occupé une fonction d'entraîneur adjoint au SL16.

Son passage avec les Dogues s'arrête "rapidement", avec une équipe en difficulté au classement. L'Olympic a remercié Caprasse pour le travail réalisé et lui a souhaité une bonne continuation. Le nom de son successeur n'est pas encore connu.

Pour le moment, c'est Brogno qui va gérer le groupe, avec un premier objectif : permettre à l'Olympic de prendre des points et de quitter le bas du classement.

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