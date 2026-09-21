Bruxelles très représentée, Bruges aussi : notre équipe-type de la 7e journée de Pro League

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Bruxelles très représentée, Bruges aussi : notre équipe-type de la 7e journée de Pro League
Photo: © photonews
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Dernière équipe-type de la semaine avant la trêve internationale. Sans surprise, les équipes au sommet du classement, qui ont toutes performé, sont bien représentées. C'est donc le cas de l'Union, Bruges et Gand, mais aussi de Charleroi et d'Anderlecht, tandis que quelques petits clubs placent aussi des joueurs !

Gardien de but 

Un match nul est probablement insuffisant pour Lommel à la maison face à un KV Malines en grande difficulté, mais sans le jeune Matthias Pieklak, les Limbourgeois auraient probablement dû s'incliner et laisser les Sang & Or avec les trois points. Pieklak a préséance sur Matthieu Epolo, solide mais qui n'a pas pu empêcher la défaite du Standard. 

Défenseurs 

Dans l'axe, un duo de défenseurs centraux qui vont très probablement devenir des habitués de cette rubrique. Christian Burgess, buteur, a encore été impérial avec La Gantoise, qui paraît avoir adapté sa gestion des phases arrêtées à son nouveau patron.

Christian Burgess
© photonews

À ses côtés, son... remplaçant : Massiré Sylla prend une ampleur folle avec l'Union Saint-Gilloise. Il n'a été acheté que 800.000 euros mais le Sénégalais rapporter au moins dix fois plus à l'USG dans quelques années, quand il sera revendu cher et vilain. 

Sur le flanc droit, et même s'il évoluait un cran plus haut comme le veut le système de l'Union, on place son coéquipier Louis Patris, qui fait partie de ces joueurs capables de se fondre dans le système unioniste et de hausser son niveau quand il le faut. Rappelons qu'il "remplace" un certain Anan Khalaili. Joaquin Seys, lui, a fêté sa (prévisible) sélection avec les Diables par une nouvelle prestation XXL et deux passes décisives - son deuxième "doublé d'assists" d'affilée. 

Milieu de terrain 

Ce n'était pas arrivé souvent cette saison, mais un joueur d'OHL intègre notre onze de la semaine. Wouter George fait une saison solide avec les Louvanistes, et a inscrit l'un des deux buts de son équipe face à la RAAL ce week-end. Il accompagne Cissé Sandra, lui aussi excellent avec le KVC Westerlo vainqueur du côté de Saint-Trond, avec une passe décisive et un but. 

Pflücke Patrick
© photonews

Il y avait plusieurs candidats pour compléter l'entrejeu, notamment Marco Kana brillant avec Anderlecht, ou n'importe quel milieu de terrain de l'Union. Mais Patrick Pflücke, que nous plaçons en 10, a été décisif pour Charleroi avec une passe décisive, et c'était impossible de ne pas (encore) récompenser les Zèbres de leur belle performance. 

Attaquants 

Côté gauche, le binôme de Joaquin Seys, Carlos Forbs, est évidemment incontournable avec une nouvelle prestation de très haut niveau face au KRC Genk. Bien aidé par Seys, Forbs a inscrit un but et envoyé un message au nouveau sélectionneur du Portugal Jorge Jesus, qui l'a laissé de côté. 

Marten Winkler, lui, tient sa première prestation référence depuis qu'il a repris le n°10 du RSC Anderlecht. On commençait à douter de l'Allemand et son doublé, s'il n'a pas répondu à toutes les questions, a prouvé qu'il savait être performant. Tawfik Bentayeb, lui, l'avait déjà prouvé : il a juste confirmé, avec son but et son assist et demi (un seul sera comptabilisé), qu'il devrait s'installer au sein de l'attaque anderlechtoise.

Team van de Week
© AVL
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