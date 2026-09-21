"C'était le meilleur... quand il en avait envie" : un Mauve a impressionné Cédric Hatenboer (par moments)

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"C'était le meilleur... quand il en avait envie" : un Mauve a impressionné Cédric Hatenboer (par moments)
Photo: © photonews
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Cédric Hatenboer a quitté le RSC Anderlecht cet été après un passage complètement manqué. Le Néerlandais ne garde cependant pas que de mauvais souvenirs de Bruxelles. Il y a notamment travaillé aux côtés de joueurs très talentueux, dont un l'a impressionné - quand il en avait envie.

Pas une seule minute de jeu avec l'équipe A alors qu'à son arrivée, Olivier Renard se réjouissait de l'avoir transféré au nez et à la barbe des plus grands clubs néerlandais dont le PSV Eindhoven : Cédric Hatenboer (21 ans) est ce qu'on peut appeler un véritable flop. Même en Espoirs, il n'aura disputé que cinq petits matchs. 

Si sportivement, il paraissait coller à l'ADN d'Anderlecht, l'attitude du Néerlandais n'a pas plu du tout à Besnik Hasi, et Antoine Sibierski n'a visiblement pas non plus aimé ce qu'il a vu ou entendu de Hatenboer, le laissant repartir aux Pays-Bas, au Sparta Rotterdam, contre 1 million d'euros seulement. 

Il s'y est directement installé comme titulaire, et a rapidement assuré qu'il ne nourrissait pas de rancoeur à l'encontre du RSC Anderlecht. Récemment, dans les colonnes du média néerlandais Voetbal International, Hatenboer a également donné quelques détails sur son passage au Lotto Park.

Cédric Hatenboer impressionné par Thorgan Hazard... par moments seulement

"Bien sûr, ça s'est passé autrement que je le pensais et de ce que m'on avait laissé espérer. J'aurais aimé recevoir plus de temps de jeu. Mais l'entraîneur a été licencié quatre semaines après mon arrivée", se rappelle-t-il. Besnik Hasi avait alors succédé à David Hubert. "J'aurais dû signer en été". 

Cédric Hatenboer est toutefois content d'avoir pu travailler au sein du noyau anderlechtois, où il a cotoyé de nombreux joueurs de haut niveau. L'un d'eux l'a impressionné : "Le meilleur, c'était Thorgan Hazard... quand il en avait envie", sourit le jeune milieu de terrain néerlandais. 

"Et à l'entraînement, il n'avait pas toujours envie. Mais quand c'était le cas, quel superbe joueur à observer", se rappelle Hatenboer. 

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