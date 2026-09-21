Complètement relancé(s) : Besnik Hasi au sommet grâce au pétard d'une ancienne terreur de Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
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Complètement relancé(s) : Besnik Hasi au sommet grâce au pétard d'une ancienne terreur de Pro League
Photo: © photonews
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Après son licenciement d'Anderlecht, Besnik Hasi s'est relancé en devenant l'entraîneur d'Amedspor. Les débuts en Turquie sont prometteurs, permettant au passage à un ancien attaquant de Pro League de renaître de ses cendres.

Scott Crabbé

Amedspor et Hasi en tête du championnat turc, Gift Orban encore héroïque

Le week-end dernier, nous vous parlions du triplé en 25 minutes de Gift Orban contre Basaksehir. Cette fois, l'ancien attaquant de La Gantoise n'a marqué qu'un seul but contre Besiktas, mais quel but : après une récupération haute, le Nigérian (toujours aussi instinctif) a envoyé une prune des 35 mètres dans le premier quart d'heure. Malgré un but de Dusan Vlahovic, Besiktas (vainqueur 4-1 de Marseille jeudi) a dû s'incliner 3-2. De son côté, Amedspor est désormais en tête du classement, à égalité avec Galatasaray. De quoi faire remonter la cote de Besnik Hasi.

Après son licenciement d'Anderlecht, Besnik Hasi s'est relancé en devenant l'entraîneur d'Amedspor. Les débuts en Turquie sont prometteurs, permettant au passage à un ancien attaquant de Pro League de renaître de ses cendres.

Auteur d'un joli 10 sur 15 en Turquie, Amedspor a le vent en poupe à domicile. L'équipe vient d'y signer sa troisième victoire en trois matchs. Et pas n'importe quelle victoire : un 5-0 bien tassé contre l'Istanbul Basaksehir. Un joli coup après avoir déjà battu Trabzonspor il y a deux semaines.

Les troupes de Besnik Hasi menaient 1-0 au repos (sur un but contre son camp d'Emin Bayram, ancien défenseur de Westerlo) et ont véritablement pris le dessus sur leur adversaire en plantant quatre autres roses. Gift Orban en a profité pour inscrire un triplé en l'espace de 25 minutes.

Gift Orban retrouve la confiance

L'attaquant nigérian s'était déjà signalé de la sorte avec La Gantoise en plantant le triplé le plus rapide des compétitions européennes...contre Basaksehir en mars 2023.

Il lui aura fallu un rien plus de temps ce week-end, mais ces trois buts confirme son retour au premier plan. Après des passages très difficiles à Lyon, Hoffenheim et à l'Hellas Vérone, l'ancien Buffalo retrouve ses sensations en Turquie.

Besnik Hasi peut aligner un trio d'attaque 100% Pro League

C'est déjà lui qui avait offert à Hasi la victoire contre le Trabzonspor de Mohamed Salah avec un but dans le temps additionnel. S'en est suvi un doublé à Kasimpasa. Puis maintenant ce triplé. La suite logique se poursuivra-t-elle lors du prochain match ? Ce sera en tout cas une nouvelle belle affiche, puisqu'Amedspor recevra le Beşiktaş, futur adversaire de l'Union Saint-Gilloise en Europa League.

Notons que Gift Orban n'est pas le seul ancien de Pro League relancé par Hasi en Turquie. Amedspor a également attiré David Bates, Mbaye Diagne (auteur d'un but et d'un assist pour Orban en sortie de banc ce week-end) et Yira Sor cet été.

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