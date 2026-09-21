Complètement relancé(s) : Besnik Hasi au sommet grâce au pétard d'une ancienne terreur de Pro League

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Après son licenciement d'Anderlecht, Besnik Hasi s'est relancé en devenant l'entraîneur d'Amedspor. Les débuts en Turquie sont prometteurs, permettant au passage à un ancien attaquant de Pro League de renaître de ses cendres.