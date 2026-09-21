De retour au Mexique, César Huerta voit le bout du tunnel, son coach s'exprime sur ses débuts

Parti cet été d'Anderlecht après un véritable calvaire européen, César Huerta est rentré au Mexique. Il a disputé ses premières minutes cette saison avec les Pumas UNAM. Son coach a expliqué pourquoi il prenait son temps avec l'international mexicain.

César Huerta devait être l'une des recrues vedettes de l'ère Olivier Renard au RSC Anderlecht. Le Mexicain était arrivé au Sporting malgré l'intérêt de nombreux clubs européens et même, à en croire le fameux moulin à rumeurs qui tourne toujours à plein régime, de Liverpool.

Un an et demi plus tard, on est en droit de se demander ce qui s'est passé, et quelle part de cet intérêt était réel. Car après des débuts encourageants, Huerta a été loin d'amener ce qu'on en attendait. Puis, ce sont les blessures qui ont compliqué la vie de l'international mexicain, qui manquera une grande partie de la saison 2025-2026.

De retour juste à temps pour disputer, un peu miraculeusement, la Coupe du Monde 2026 au pays avec le Mexique, "Chino" Huerta n'a pas plus reçu voix au chapitre à Anderlecht suite à l'arrivée de Vitor Bruno. Il faut dire qu'une nouvelle fois, son physique lui a joué des tours, puisqu'il a de nouveau subi une blessure au dos.

César Huerta voit enfin le bout du tunnel

Revenu assez tard du Mondial, pas en forme sur le plan physique, César Huerta a donc logiquement été poussé vers la sortie suite aux nombreuses arrivées dans le secteur offensif. Il est rentré au bercail, retournant aux Pumas UNAM, d'où il avait rejoint le RSCA.

Après des semaines sans jouer, l'attaquant mexicain a enfin pu faire ses premiers pas pour les Tigres cette saison. Il est monté au jeu à 20 minutes de la fin du temps règlementaire face à l'Atlas Guadalajara. "Après sa blessure au bas du dos, c'était important qu'il joue un peu pour retrouver la confiance", déclare son entraîneur Esteban Solari dans les colonnes de Bola VIP. "C'était prévu qu'il joue 20-25 minutes et il l'a très bien fait".





La route est certainement encore longue pour que César Huerta retrouve toutes ses sensations, celles qui lui ont permis de marquer 20 buts et donner 15 assists en 87 matchs pour les Pumas.