Et si un Mauve prenait du temps de jeu durant la trêve pour faire souffler un titulaire ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Et si un Mauve prenait du temps de jeu durant la trêve pour faire souffler un titulaire ?
Photo: © photonews
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Oleg Reabciuk n'a pas encore fait ses débuts avec le RSC Anderlecht. Arrivé hors-forme après de longs mois sans jouer, le Moldave est cependant bel et bien prêt à jouer, et pour lui, la trêve arrive peut-être au meilleur des moments.

Vitor Bruno va voir de nombreux joueurs quitter Neerpede durant la trêve internationale. Des titulaires réguliers (Maamar, Bentayeb, Ambros, Sikan, Aasgaard), des jeunes mais aussi une recrue qui n'a pas encore disputé la moindre minute : Oleg Reabciuk.

On pourrait penser que le Moldave manque là une belle opportunité de travailler avec le groupe et convaincre Vitor Bruno. Mais Reabciuk ira également chercher, sauf surprise, du temps de jeu avec l'équipe nationale de Moldavie, et c'est peut-être ce dont il a le plus besoin actuellement.

Ludwig Augustinsson aura besoin de souffler 

Arrivé à court de rythme, le latéral gauche a aussi un avantage : Bruno le connaît, l'ayant croisé quand dirigeait l'équipe B du FC Porto. Le plus important pourrait donc être d'emmagasiner les minutes en match officiel, ce qu'il pourrait faire en sélection.

Car la concurrence au poste de back gauche est... inexistante à l'heure actuelle. Depuis le départ de Moussa N'diaye, Ludwig Augustinsson a tout joué, sans souffler une seule minute - intenable pour le Suédois, car les rencontres européennes vont s'enchaîner après la trêve.


Si Oleg Reabciuk revient de sélection avec un peu plus de rythme dans les jambes, Vitor Bruno pourrait donc disposer d'une option de plus, et commencer à faire tourner un peu au poste d'arrière gauche également. Reste à voir ce que vaut vraiment le Moldave, dont le profil semble assez proche de celui d'Augustinsson.

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