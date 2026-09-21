Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht

Là où l'équipe première d'Anderlecht retrouve un nouvel élan, son équipe réserve tire méchamment la langue en D1B. Les RSCA Futures ne sont pas au niveau en ce début de saison. La place de Jelle Coen était menacée depuis quelques semaines, le siège éjectable a fini par s'enclencher.

Les RSCA Futures ont des circonstances atténuantes : avec plusieurs grands talents du club comme Noah Kalonji, Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke ou Noah Ojea (tous âgés de 17 ans à peine) en équipe première, les U23 en ont été assez déséquilibrés.

Contre Lokeren, Nga Kana, Onia-Seke, Kalonji et Zoumana Keita sont revenus prêter main forte, disputant leurs premières minutes avec les Futures. Cela n'a pas eu l'effet escompté : l'équipe s'est inclinée 2-6.

Les RSCA Futures en bien fâcheuse posture

Le groupe a ainsi dû s'habituer à quelques ajustements tactiques suite aux retours mentionnés. L'instabilité n'a pas aidé : le week-end dernier, les Futures menaient 1-2 chez les Francs Borains, avant d'encaisser deux buts en deux minutes dans la dernière demi-heure.

Derniers de Challenger Pro League avec un petit point en six matchs, les jeunes Mauves sont sous pression. Preuve en est, l'entraîneur Jelle Coen vient de recevoir son C4.

Le couperet est tombé à Neerpede

"La direction du club juge les performances de l'équipe insatisfaisantes et met donc un terme à ce partenariat", écrit le Sporting dans son communiqué officiel.





Jelle Coen était arrivé à Neerpede il y a deux ans après avoir déjà entraîné les espoirs de Genk et de Malines. La saison dernière n'avait déjà pas été de tout repos avec la quatorzième place finale au classement de la D1B. Cette défaite contre l'ancien de la maison qu'est Yves Vanderhaeghe aura donc été la défaite de trop pour l'entraîneur belge de 43 ans.

Les RSCA Futures doivent désormais rectifier le tir : une relégation en D1 Amateurs serait catastrophique pour les plans du clubs, qui continue à voir son équipe réserve comme une vitrine et un moyen de préparer ses éléments les plus prometteurs à la D1A.