"Il n'a pas été sélectionné pour plusieurs raisons" : gros malaise entre Radja Nainggolan et le Patro

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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"Il n'a pas été sélectionné pour plusieurs raisons" : gros malaise entre Radja Nainggolan et le Patro
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Radja Nainggolan n'était pas dans le groupe du Patro contre Dender. L'ancien Diable Rouge aurait été écarté du groupe pour des raisons disciplinaires.

"Radja n'a pas été sélectionné pour plusieurs raisons", a expliqué Stijn Stijnen après le match. L'entraîneur du Patro n'a pas voulu en dire plus. Il y a quelques semaines, Nainggolan avait une autre place dans l'équipe.

De titulaire à totalement écarté du groupe

La saison dernière, Nainggolan avait été recruté comme l'un des joueurs expérimentés censés guider le Patro tout au long de la saison. Entre-temps, son rôle a évolué. La semaine dernière, contre Eupen, le milieu de terrain de 38 ans avait débuté de manière surprenante sur le banc. Stijnen l'avait fait monter au jeu après une heure, en même temps que Stef Peeters.

Le message de l'entraîneur avait été clair à ce moment-là. Après la défaite 1-2 contre Eupen, Stijnen avait déclaré que ses joueurs expérimentés devaient prendre plus leurs responsabilités. "Nous optons pour des joueurs plus âgés qui prennent leurs responsabilités et, en tant qu’entraîneur, j'en attends plus de leur part", avait-il affirmé.

Une semaine plus tard, la situation est allée plus loin. Nainggolan était absent contre Dender. Le Patro s'est incliné 1-0 après un but d'Adam Nhaili en fin de match et ne compte que trois points en Challenger Pro League.

L'absence de Nainggolan ne serait pas seulement liée à un choix sportif. Le milieu de terrain aurait été suspendu par le club pour des raisons disciplinaires. Le Patro n'a pas encore confirmé cette information.

Le Patro s'enfonce dans les difficultés

Le timing rend la situation plus délicate. Le Patro avait débuté la saison par une victoire 2-1 contre le RSCA Futures, mais a ensuite perdu cinq rencontres consécutives. Lierse, le Club NXT, le Beerschot, Eupen et Dender se sont chaque fois montrés trop forts.

Contre Dender, le Patro n'a pas créé de danger offensif. Après la pause, l'équipe locale a pris l'initiative et a trouvé l'ouverture à la 83e minute. Le Patro n'est plus parvenu à réagir et a terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Lahssaini.

Stijnen se retrouve face à une mission difficile. L'entraîneur avait indiqué que ses joueurs devaient moins parler et travailler plus. "Garder la bouche fermée et travailler dur", tel était son message après la défaite contre Eupen. On ignore pour l'instant si Nainggolan fera à nouveau partie des plans.

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