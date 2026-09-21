"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Il n'a pas respecté nos accords" : Stijnen explique la sanction de Nainggolan... dans leur podcast commun
Photo: © photonews
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Ce week-end, Radja Nainggolan a été mis à l'écart par Stijn Stijnen, entraîneur du Patro Eisden. Ce dernier a justifié cette décision par "plusieurs raisons", sans donner plus de détails. Mais les deux hommes sont consultants hebdomadaires dans le même podcast en Flandre, Ongefilterd, et sont donc revenus sur le sujet.

Il faut reconnaître que Stijn Stijnen et Radja Nainggolan sont beaux joueurs : tout le monde aurait compris que ce lundi, après que le "Ninja" ait été écarté du noyau du Patro Eisden par son entraîneur, l'un des deux hommes se soit abstenu de participer au podcast Ongefilterd, où ils sont consultants chaque week-end.

Mais Nainggolan comme Stijnen étaient présents, et ont accepté de discuter du sujet, sans (trop de) langue de bois et avec le sourire. "Radja fait la fête, Radja fume, Radja fait ce qu'il veut sur ce plan", affirme l'entraîneur du Patro Eisden. "Mais il y a des lignes rouges que nous avons définies, et il a commis une erreur, c'est simple". 

Stijnen et Nainggolan calment le jeu 

Stijnen tient cependant à calmer le jeu : "Ceux qui pensent qu'il y a une rupture ou une situation impossible à régler, je dois les décevoir, il n'y a rien de sensationnel. Mais il y a bien une raison pour qu'il ait été absent ce week-end, et il sera encore absent la semaine prochaine (nda : il n'y aura pas de match, on peut donc supposer que Nainggolan soit tenu à l'écart de l'entraînement également)".

Le fautif lui-même, présent en face de Stijnen, s'exprime alors. "Ca fait une semaine de vacances", plaisante-t-il d'abord. "J'ai gardé quelque chose pour moi en pensant que c'était la meilleure chose à faire et ça s'est su (...) le problème n'est pas ce que j'ai fait mais le fait de ne pas l'avoir dit", explique ensuite Radja Nainggolan.

"Quand quelque chose a été décidé entre quatre yeux et qu'il ne respecte pas ce qui a été dit, il connaît les conséquences", ajoute Stijneen avec un petit sourire. "Ca n'a rien à voir avec le terrain", ajoute l'ex-Diable Rouge. 

Lire aussi… "Il n'a pas été sélectionné pour plusieurs raisons" : gros malaise entre Radja Nainggolan et le Patro

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