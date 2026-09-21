"Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve

Anderlecht s'est rassuré en battant Zulte Waregem 3-0. Une victoire qui pousse Philippe Albert à regarder autrement le début de saison des Mauves.

Anderlecht a terminé sa semaine par une victoire 3-0 contre Zulte Waregem. Un résultat qui permet aux Mauves de remonter à la cinquième place avant la trêve internationale. Quelques jours après la défaite contre Lyon en Europa League 1-2, la prestation a convaincu Philippe Albert. Dans sa chronique pour le journal Le Soir, l'ancien Diable Rouge a apprécié ce qu'il a vu samedi soir.

"Face à Zulte Waregem, Anderlecht a signé une victoire convaincante et s'est rassuré. Les Mauves ont été présents offensivement et dans l'animation du jeu. On attendait un succès, Anderlecht a rempli sa mission et a même ajouté la manière." Pour Albert, les trois points ne sont pas la seule bonne nouvelle. Le contenu proposé par les hommes de Vitor Bruno lui a plu.

Cette victoire arrive après plusieurs résultats plus compliqués. Anderlecht avait perdu contre Beveren, puis contre l'Union Saint-Gilloise. "C'est une belle réaction après la frustration de Lyon et avant la trêve. Ces dernières semaines ont été plus délicates, avec les défaites contre l'Union et Beveren, mais le Sporting a réussi à se repositionner, à se replacer à la cinquième place du championnat", explique Albert.

Devant le Standard de Liège

Anderlecht a profité de la défaite du Standard de Liège à Gand pour gagner du terrain au classement. Albert le rappelle. "En profitant, il est vrai, du faux pas du Standard." Après sept journées, Anderlecht occupe la cinquième place. Les Bruxellois sont bien placés malgré les points laissés en route depuis le début de la saison.

Pas un mauvais début de saison pour Philippe Albert



Anderlecht a changé son effectif durant le mercato. Bruno a accueilli plusieurs nouveaux joueurs et en a vu partir. Il faut encore du temps pour que tout le monde trouve sa place et que l'équipe prenne ses habitudes. C'est pour cette raison qu'Albert ne juge pas le début de saison aussi négativement. "Compte tenu du mercato, des multiples arrivées et départs, le bilan n'est finalement pas si mauvais".