Le Club de Bruges n'a laissé aucune chance à Genk : "Ils ont besoin de trouver leurs automatismes"

C'est sans contestation possible que le Club de Bruges a pris la mesure du Racing Genk ce dimanche dans le cadre de la septième journée de Pro League. Pour le plus grand bonheur d'Ivan Leko, qui sait qu'un championnat ne se gagne pas en septembre, mais qui se réjouit du bon début de saison de ses troupes.

Nouvelle victoire pour le Club de Bruges, qui a pris la mesure du Racing Genk ce dimanche au Jan Breydelstadion. Une victoire qui s'est dessinée avec un but de Carlos Forbs en première période et deux réalisations sur phase arrêtée après le repos. Pour le plus grand bonheur d'Ivan Leko, qui s'est exprimé en conférence de presse.

"Je pense que c'est une victoire amplement méritée", a déclaré l'entraîneur du Club de Bruges en préambule à son analyse. "Le résultat aurait pu être différent, mais nous méritions absolument cette victoire. Pendant la majeure partie du match, j'ai trouvé que nous étions la meilleure équipe, mais il est évident que Genk est une équipe de grande qualité."

"Si on leur laisse le temps de contrôler le ballon, on se rend vite compte de leur potentiel. Tout comme nous, ils ont simplement besoin de temps pour trouver leurs automatismes. De notre côté, à certains moments du match, l'espace entre les lignes était un peu trop grand, mais à d'autres, cela a bien fonctionné."

Ivan Leko satisfait de son Club de Bruges contre Genk

Les Blauw & Zwart se sont imposés en marquant trois buts pour la deuxième fois en une semaine après leur succès 3-1 contre l'Antwerp. "De plus, une victoire 3-0 a forcément une saveur différente d'une victoire 1-0. Nous avons entamé le championnat avec 18 points sur 21, et sans le carton rouge contre Gand, nous aurions pu en avoir encore plus. Donc, en termes de résultats, c'est un très bon début pour nous."

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Bruges compte un point de retard sur l'Union et Gand et est à égalité avec Charleroi. "Nous savons aussi qu'on ne gagne pas le championnat en septembre et octobre, mais il est important de construire une équipe solide pour la suite de la saison durant ces mois. Heureusement, nous enchaînons les victoires durant cette période et nous pouvons aborder la trêve internationale avec un moral au beau fixe", a conclu le T1 croate.