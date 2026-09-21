Le directeur sportif confirme : le successeur de Michiel Jonckheere à Courtrai semble connu

Scott Crabbé, journaliste football
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Le directeur sportif confirme : le successeur de Michiel Jonckheere à Courtrai semble connu
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Courtrai a décroché sa première victoire de la saison contre Beveren ce week-end. Un match qui renforce le crédit de Christophe Lepoint en tant qu'entraîneur principal. Au point de le voir nommé plus qu'à titre intermédiaire ? On semble s'en rapprocher.

Les mauvaises langues diront que c'était face à une équipe de Beveren qui perd tous ses matchs à l'extérieur cette saison. Mais en lançant la saison de Courtrai, Christophe Lepoint a peut-être également lancé sa carrière d'entraîneur principal (même s'il avait déjà été à la tête des U21 du club). Car la différence de mentalité et de rigueur par rapport à la défaite 3-0 du côté de La Louvière est de taille.

L'ancien milieu de terrain est d'ailleurs désireux de recevoir sa chance : "J'ai mérité cette opportunité. Tout s'est enchaîné très vite, mais je suis prêt", expliquait-il au Laatste Nieuws.

Christophe Lepoint confirmé ?

Avant même la rencontre d'hier soir, à quelques minutes du coup d'envoi, Nils Vanneste, le directeur sportif des Kerels, a indiqué que Lepoint pourrait bien rester comme entraîneur principal. Et ce, également à plus long terme après la trêve internationale.

"Nous avons énormément confiance en lui. Nous allons voir ce que les prochaines semaines nous réservent, mais nous ne sommes certainement pas pressés de nommer quelqu’un d’autre", a déclaré Vanneste au micro de DAZN. S’il ne s’agissait d’un entretien d’embauche, la victoire contre Beveren constitue en tout cas une première ligne importante sur son CV.

Michiel Jonckheere pas oublié

Vanneste est également revenu sur le départ de Jonckheere : "Après une bonne discussion, nous avions le sentiment qu’il était préférable pour Michiel de faire une pause. Lorsque Christophe a rejoint le staff, il avait déjà indiqué qu’il souhaitait un jour franchir cette étape".

Mais ne voyez pas Lepoint comme un opportuniste pour autant : "J'ai une pensée pour Michiel. Son départ m'a vraiment touché. Il a fait du très bon travail malgré les résultats. Il nous manquait un petit grain de chance. Contre Beveren, on l'a eu".

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