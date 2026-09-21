Le Maroc fixé pour Tawfik Bentayeb : une bonne nouvelle après la grosse frayeur avec Anderlecht

Tawfik Bentayeb avait été victime d'un gros choc contre Zulte Waregem samedi soir. Conduit à l'hôpital après le match, l'attaquant d'Anderlecht a reçu des nouvelles rassurantes et pourra rejoindre la sélection marocaine durant la trêve internationale.

Tawfik Bentayeb pourra rejoindre la sélection marocaine durant la trêve internationale. Une bonne nouvelle pour l'attaquant d'Anderlecht après la grosse frayeur de samedi soir contre Zulte Waregem. Touché à la tête pendant la rencontre, il avait été conduit à l'hôpital après sa sortie. Les examens n'ont rien révélé d'inquiétant et le joueur a pu rentrer durant la nuit. Anderlecht a confirmé dimanche qu'il pouvait partir en sélection.

Deux fois décisif contre Zulte Waregem

Avant sa sortie, le Marocain avait été l'un des hommes importants d'Anderlecht avec un but et une passe décisive. C'est le choc avec Laurent Lemoine qui a écourté son match. Bentayeb avait tenté de continuer, avant de finalement quitter la pelouse.

Un but super important contre Malines

Bentayeb avait déjà été décisif en championnat. Il avait marqué face à Malines. C'était son premier but et surtout le seul de la rencontre, remportée 0-1 par Anderlecht. Samedi, le Marocain a de nouveau marqué contre Zulte Waregem et a délivré une passe décisive. Il compte deux buts en Jupiler Pro League. Le Marocain commence à peser dans les résultats d'Anderlecht.

Sa présence avec la sélection marocaine était devenue incertaine après le choc de samedi. Anderlecht a donné son feu vert dès le lendemain. Bentayeb pourra rejoindre le groupe et participer au rassemblement. Le Maroc va affronter le Gabon à domicile et le Lesotho à l'extérieur pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations en 2027.

Anderlecht espère récupérer son attaquant en forme après la trêve internationale



Pour Anderlecht, l'essentiel était de savoir que le choc de samedi n'aurait pas de conséquences plus sérieuses. Le club pourra récupérer son attaquant après la trêve si tout se passe normalement avec les Lions de l'Atlas.