Le PSG a remporté le Classique à Marseille : Mika Godts a mis le feu sur son côté en dix minutes

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le PSG a remporté le Classique à Marseille : Mika Godts a mis le feu sur son côté en dix minutes
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Mika Godts a disputé les dernières minutes du Classique remporté par le PSG à Marseille. Le Diable Rouge a montré de bonnes choses sur son côté gauche.

Mika Godts a eu droit à quelques minutes dans le Classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Le Diable Rouge est monté à la 79e minute alors que Paris menait 2-1 et que l'OM venait de se retrouver à dix. La nouvelle recrue parisienne a essayé de profiter des espaces laissés par les Marseillais.

Des belles choses en dix minutes de jeu

Sur son côté gauche, Godts a montré de bonnes choses. Il a réussi plusieurs dribbles et a trouvé un partenaire avec une belle passe en profondeur qui aurait pu amener un troisième but. Le Belge a tenté d'apporter le danger avec un centre. Il n'a pas marqué, mais son entrée a été intéressante dans une fin de rencontre ouverte.

Pas encore de but pour Mika Godts

Godts attend son premier but en Ligue 1. Après cinq apparitions sous ses nouvelles couleurs, il compte pour l'instant une passe décisive. Le Diable doit gagner sa place dans une équipe où la concurrence est très importante.

Le PSG a dû travailler pour repartir avec les trois points. Marseille s'était procuré plusieurs possibilités en première période sans parvenir à les concrétiser. Paris a ouvert le score à la 66e minute grâce à Ferran Torres, servi par Désiré Doué. Angel Gomes a répondu six minutes plus tard, mais l'OM n'a même pas eu le temps de profiter de son égalisation. Marquinhos a replacé Paris devant à la 74e.

Le PSG remonte tout doucement au classement

Timothy Weah a été exclu et l'OM n'a plus réussi à revenir. Le PSG s'impose 2-1 et prend les trois points avant la trêve internationale. Pour Godts, il faudra encore attendre pour débloquer son compteur en championnat. Paris est sixième de Ligue 1 avec huit points. Marseille est en crise et occupe la 17e place, dans la zone de relégation.

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