"Le Standard est retombé dans ses travers" : le constat inquiétant de Philippe Albert après la défaite à Gand

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Le Standard est retombé dans ses travers" : le constat inquiétant de Philippe Albert après la défaite à Gand
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Le Standard s'est incliné 2-1 sur la pelouse de La Gantoise. Philippe Albert regrette les erreurs des Rouches et estime que la trêve internationale arrive au bon moment pour les Liégeois.

Le Standard de Liège est revenu les mains vides de son déplacement à La Gantoise. Battus 2-1, les Rouches avaient réussi à tenir tête aux Buffalos pendant une bonne partie de la rencontre. Ils ont payé deux erreurs qui ont directement amené les buts gantois. Dans son analyse pour Le Soir, Philippe Albert estime que les Liégeois méritaient mieux. "Face à une équipe gantoise qui est à mon sens en surrégime en ce début de saison, le Standard aurait dû revenir de ce déplacement avec (au moins) un point".

Le Standard s'est compliqué la tâche tout seul. Sur le 1-0, Fossey a manqué sa passe et offert le ballon à Josué Vergara, qui n'en demandait pas tant. Casper Nielsen a remis les Rouches dans le match avant la pause, mais une nouvelle erreur a coûté cher en fin de rencontre. "Les Rouches ont fait un véritable cadeau sur le premier but des Buffalos, alors qu'ils ont cruellement manqué de concentration sur le second", analyse Albert.

Des erreurs qui coûtent très cher au Standard

Après la pause, le Standard a continué à jouer et a eu des possibilités. Touzghar a été contré et Nielsen a obligé Davy Roef à intervenir. Mais les Liégeois n'ont pas réussi à marquer ce deuxième but. Pour Albert, le Standard ne peut pas se permettre de faciliter la tâche de son adversaire. "En fait, le Standard est retombé dans ses travers. Cette équipe n'a sans doute pas les qualités pour inscrire trois ou quatre buts par match, elle se doit alors d'éviter d'offrir des cadeaux et de donner un avantage à son adversaire."

Le Standard a craqué à sept minutes de la fin, et encore une fois sur une phase arrêtée. Tibe De Vlieger a déposé son corner sur la tête de Christian Burgess, qui a battu Epolo pour faire 2-1. Les Rouches n'ont plus réussi à revenir. Ils quittent Gand avec une deuxième défaite consécutive malgré un match où ils ont eu des occasions de prendre au moins un point. La trêve internationale va couper le rythme du championnat. "Cette trêve internationale arrive au bon moment pour les Liégeois", juge Albert.

La trêve internationale va peut-être freiner les Carolos

Pour Charleroi, Albert aurait bien continué sur la lancée actuelle. Le Sporting vient de battre le Cercle et affiche un visage convaincant depuis plusieurs rencontres. "Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour les Zèbres. Parce que, grâce à ce succès largement mérité contre le Cercle, le Sporting continue sur sa belle lancée avec un jeu attrayant, des buts de haute facture dans leur conception. Et n'oublions pas que cette équipe avait tenu la dragée haute à l'Union." Deux clubs wallons qui abordent la trêve avec un sentiment différent.

Le prochain rendez-vous sera le derby wallon à Sclessin, entre deux équipes qui arrivent avec des dynamiques différentes.

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