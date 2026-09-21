Analyse Les rivaux de Jeremy Doku ont une opportunité en or : qui saura en profiter ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Les rivaux de Jeremy Doku ont une opportunité en or : qui saura en profiter ?
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Jeremy Doku a fait son retour avec Manchester City ce week-end contre Sunderland, mais ne fait pas partie de la sélection de Mark Van Bommel. Il manquera donc quatre matchs de Nations League - soit les deux-tiers de la campagne. Ses concurrents auront un véritable coup à jouer.

On se demandait si Mark Van Bommel ferait appel à Jeremy Doku pour sa première en tant que sélectionneur des Diables Rouges : certains joueurs repris sont (très) incertains, à l'image de Hans Vanaken ou Leandro Trossard, mais le Néerlandais les a tout de même repris, au vu de la longueur de la trêve internationale, qui permettra peut-être de laisser l'un ou l'autre joueur au repos pour les premières rencontres.

Jeremy Doku, lui, est de retour avec Manchester City après plusieurs semaines d'absence ; il est monté à un quart d'heure de la fin du temps règlementaire contre Sunderland, et pourrait donc tout à fait rejoindre les Diables à Tubize ce lundi. La décision a été prise par Van Bommel, probablement en accord avec le staff des Citizens, de le laisser souffler.

Doku ne pourra pas se rattraper auprès des supporters des Diables

Le timing de cette absence frustre certainement beaucoup le joueur. Car Jeremy Doku reste sur une Coupe du Monde 2026 complètement ratée, il n'y a pas d'autres façons de le formuler, et n'a pas fait grand chose pour sa popularité parmi les supporters des Diables Rouges.

Doku Jérémy
© photonews

Au-delà de ses prestations insuffisantes, c'est bien sûr son aller-retour à Londres en plein tournoi pour assister à la naissance de son fils et, plus encore, la communication assez maladroite de la fédération qui ont provoqué l'incompréhension, voire la colère du public. 

Et celui qu'on attendait comme le facteur X de l'équipe nationale en 2026 va donc manquer une occasion de reconquérir l'affection populaire, manquant une bonne partie des matchs de la Ligue des Nations. Heureusement pour Mark Van Bommel, s'il y a bien un poste où les options ne manquent pas, c'est sur l'aile gauche.

Mika Godts... ou Diego Moreira pour remplacer Doku ? 

Leandro Trossard fait partie de ces options, et a quant à lui vécu presque l'exact inverse de Doku aux États-Unis : loin de faire l'unanimité auprès des supporters et des observateurs, il a livré une Coupe du Monde impeccable, et a donc toute la légitimité d'un titulaire en puissance. Mais le nouvel attaquant du Besiktas est incertain, et très polyvalent : Van Bommel pourrait également l'utiliser à droite, où il y a moins abondance de biens.

Godts Mika

Celui qui semble tenir la corde pour remplacer Jeremy Doku, c'est peut-être bien Mika Godts. Absent à la Coupe du Monde, une décision qui reste la moins compréhensible du mandat de Rudi Garcia, le néo-Parisien est entré dans une autre dimension cet été. Il n'est pas encore titulaire au PSG (personne ne s'attendait à ce que ce soit le cas si rapidement), mais montre de belles choses, comme sa montée lors du "Classique" l'a encore prouvé.

Reste l'option peut-être inattendue mais que la forme du moment rend fort plausible : Diego Moreira. Révélé aux yeux du grand public par sa montée explosive face au Sénégal (sans lui, c'était l'élimination et le bilan de Garcia aurait été regardé bien différemment), Moreira a lui aussi décroché un transfert prestigieux cet été... et entame la saison sur les chapeaux de roue. Trois buts sur ses deux derniers matchs : si Van Bommel tient à aligner le joueur le plus en forme, c'est bien le Liégeois qui doit avoir préséance.

Maxim De Cuyper n'est pas une option, selon Van Bommel 

Un nom peut être écarté de la déjà belle liste des prétendants, à laquelle Malick Fofana s'ajoute aussi mais qui prend encore ses marques à Sunderland. Maxim De Cuyper, en effet, n'est pas considéré comme un ailier gauche par Mark Van Bommel, qui a été très clair à ce sujet.

"Non, il n'est pas un ailier gauche à mes yeux, je le vois comme un back", a brièvement clarifié le sélectionneur. Le fait que l'ancien Brugeois ait été positionné plus haut sur l'échiquier à Brighton & Hove Albion ne change donc rien aux yeux du nouveau sélectionneur des Diables Rouges - et pour être honnête, on le comprend au vu du peu d'options au poste d'arrière gauche. 

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