L'une des bonnes surprises du début de saison : formé au Standard pendant six ans, il impressionne en D1B

Le football belge apprend petit à petit à connaître le Sporting Hasselt. L'un des tauliers des Limbourgeois vient de Welkenraedt. Lucas Vankerkhoven rêvait de lancer sa carrière professionnelle au Standard, son club formateur, c'est finalement un peu plus au nord qu'il s'impose en patron.

Un podcasteur et entrepreneur (Sam Kerkhofs) associé à un acteur (Rik Verheye) pour racheter un club et le faire progresser à grande vitesse : bienvenue au Sporting Hasselt, qui, avec ses ambitions grandissantes, semble être appelé à devenir un nom qui compte dans le football belge à long terme.

Après la montée dans le football professionnel, c'est Dries Mertens qui a encore apporté un peu plus de lumière (et d'argent) au projet du Sporting en en devenant l'un des investisseurs.

Lucas Vankerkhoven leader discret du milieu de terrain

Du côté des joueurs, plusieurs routiniers comme Geoffry Hairemans, Ryan Sanusi ou Tuur Dierckx encadrent de jeunes talents tels que Lino Decresson ou Wilson Da Costa, tous deux arrivés en droite ligne de Genk. Quelques patronymes sont également familiers aux suiveurs francophones.

On pense notamment à l'ancienne promesse anderlechtois Ethan Butera ou Lucca Lucker, arrivé du RFC Liège cet été. Sans oublier Lucas Vankerkhoven. Le milieu de terrain en est à sa troisième saison et prend de plus en plus de place.

La D1B, trois ans après

Natif de Welkenraedt, le garçon a été formé à Genk de ses 9 à ses 15 ans. Il a ensuite poursuivi son écolage au Standard, également durant ses six ans, de 2017 à 2023. Vankerkhoven s'est ainsi entraîné avec les U23 mais n'a jamais figuré sur une feuille de match du SL 16, qui évoluait alors en D1B.





Il a alors cassé son contrat avec le Standard d'un commun accord pour lancer sa carrière aux Pays-Bas, à Helmond Sport. C'est là qu'Hasselt a été le chercher en juillet 2024.

Après deux saisons à jouer le haut de tableau en D1 Amateurs, Vankerkhoven peut désormais se montrer à la D1B qui se refusait à lui. Malgré la montée, il est resté un titulaire indiscutable au milieu de terrain et réalise un début de saison remarquable.