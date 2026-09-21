L'Union favorite pour le titre ? David Hubert préfère prendre ses précautions

L'Union n'a presque rien laissé à ses adversaires depuis le début du championnat. Après sept journées, les Bruxellois affichent des chiffres impressionnants.

L'Union a contrôlé la rencontre et s'est procuré suffisamment d'occasions pour mettre l'Antwerp hors course. Les Bruxellois ont créé plusieurs grosses possibilités, mais ont chaque fois laissé les Anversois s'en sortir. L'Antwerp est resté en vie jusqu'au bout et l'écart s'est limité à un deux buts.

C'est ce qui a contrarié Hubert. Pas la prestation de son équipe, mais le manque d'efficacité de ses joueurs malgré leur domination.

L'Union a laissé l'Antwerp espérer trop longtemps

"Nous nous sommes compliqué la tâche", résumait Hubert après la rencontre. Selon l'entraîneur, son équipe aurait pu tirer davantage de ce match. L'Union avait le contrôle, trouvait régulièrement des espaces et se retrouvait à plusieurs reprises en bonne position, mais la dernière action faisait défaut.

La dernière passe manquait de précision et l'Union a laissé passer des occasions dans la finition. L'Antwerp a pu continuer à croire à une remontée.

Pour Hubert, il s'agit du principal point à améliorer. Une équipe qui veut continuer à jouer les premiers rôles doit, selon lui, plier ce genre de rencontres plus rapidement. L'Union a suffisamment de qualités pour dominer les matchs, mais doit apprendre à traduire cette domination de manière plus régulière au tableau d'affichage.



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Personne n'est au-dessus du groupe

Selon Hubert, si l'Union est pour l'instant si difficile à arrêter, ce n'est pas grâce aux qualités individuelles. L'entraîneur insiste constamment sur l'importance du collectif. Le fait de pouvoir modifier régulièrement son onze de base sans que les prestations ne changent de manière radicale constitue, selon lui, l'un des principaux fondements du succès actuel.

"Personne n'est au-dessus du groupe. Pour moi, ce n'est pas négociable", a martelé Hubert. Selon l'entraîneur, ceux qui n'acceptent pas leur rôle ou qui ne sont pas prêts à aider les autres à progresser finiront par en subir les conséquences. Le groupe passe avant tout.

Une différence de buts de +18 après sept journées

Ce principe fonctionne à merveille. Après sept journées, l'Union compte 19 points et a inscrit 21 buts, pour trois buts encaissés.

"Nous n'avons encore rien accompli", a-t-il insisté. La trêve internationale permettra à l'Union de récupérer physiquement, mais aussi de continuer à travailler les détails. L'entraîneur souhaite que son équipe continue à affiner ses principes et progresse de quelques pour cent à chaque match.