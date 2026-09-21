L'Union favorite pour le titre ? David Hubert préfère prendre ses précautions

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
L'Union favorite pour le titre ? David Hubert préfère prendre ses précautions
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'Union n'a presque rien laissé à ses adversaires depuis le début du championnat. Après sept journées, les Bruxellois affichent des chiffres impressionnants.

L'Union a contrôlé la rencontre et s'est procuré suffisamment d'occasions pour mettre l'Antwerp hors course. Les Bruxellois ont créé plusieurs grosses possibilités, mais ont chaque fois laissé les Anversois s'en sortir. L'Antwerp est resté en vie jusqu'au bout et l'écart s'est limité à un deux buts.

C'est ce qui a contrarié Hubert. Pas la prestation de son équipe, mais le manque d'efficacité de ses joueurs malgré leur domination.

L'Union a laissé l'Antwerp espérer trop longtemps

"Nous nous sommes compliqué la tâche", résumait Hubert après la rencontre. Selon l'entraîneur, son équipe aurait pu tirer davantage de ce match. L'Union avait le contrôle, trouvait régulièrement des espaces et se retrouvait à plusieurs reprises en bonne position, mais la dernière action faisait défaut.

La dernière passe manquait de précision et l'Union a laissé passer des occasions dans la finition. L'Antwerp a pu continuer à croire à une remontée.

Pour Hubert, il s'agit du principal point à améliorer. Une équipe qui veut continuer à jouer les premiers rôles doit, selon lui, plier ce genre de rencontres plus rapidement. L'Union a suffisamment de qualités pour dominer les matchs, mais doit apprendre à traduire cette domination de manière plus régulière au tableau d'affichage.

Lire aussi… "Ils veulent vous faire sortir de vos gonds" : la nouvelle preuve de maturité de l'Union au Bosuil

Personne n'est au-dessus du groupe

Selon Hubert, si l'Union est pour l'instant si difficile à arrêter, ce n'est pas grâce aux qualités individuelles. L'entraîneur insiste constamment sur l'importance du collectif. Le fait de pouvoir modifier régulièrement son onze de base sans que les prestations ne changent de manière radicale constitue, selon lui, l'un des principaux fondements du succès actuel.

"Personne n'est au-dessus du groupe. Pour moi, ce n'est pas négociable", a martelé Hubert. Selon l'entraîneur, ceux qui n'acceptent pas leur rôle ou qui ne sont pas prêts à aider les autres à progresser finiront par en subir les conséquences. Le groupe passe avant tout.

Une différence de buts de +18 après sept journées

Ce principe fonctionne à merveille. Après sept journées, l'Union compte 19 points et a inscrit 21 buts, pour trois buts encaissés.

"Nous n'avons encore rien accompli", a-t-il insisté. La trêve internationale permettra à l'Union de récupérer physiquement, mais aussi de continuer à travailler les détails. L'entraîneur souhaite que son équipe continue à affiner ses principes et progresse de quelques pour cent à chaque match.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
FC Bruges
David Hubert

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de 🎥 Une phase polémique en faveur de l'Union au Bosuil : "Honnêtement, c'est une vaste blague" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Michel-Ange Balikwisha : "Je n'avais jamais affronté un aussi bon Standard, je suis content pour eux" QuickPick QuickPick a propos de Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie" Pogi Pogi a propos de 🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien" JoBg JoBg a propos de "Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire JoBg JoBg a propos de Frayeur pour Tawfik Bentayeb qui a dû filer à l'hôpital après le coup de sifflet final Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Patrick Pflücke dans son élément, Kevin Van den Kerkhof moins décisif : les notes de Charleroi Union 60 Union 60 a propos de La recette miracle de l'Union : contre Viktoria Plzen, les absents n'ont pas manqué El Malvario El Malvario a propos de Un binational bloqué jusqu'en 2028 'à cause' de Rudi Garcia : "Il a fait le choix d'attendre" Pogi Pogi a propos de Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved