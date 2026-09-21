Plus grave que prévu : un cadre du Club de Bruges opéré et out jusqu'en décembre !

La saison de Joel Ordóñez n'a toujours pas véritablement commencé. Elle tourne même au calvaire : après un mercato estival synonyme de transfert avorté, le voilà encore sur la touche pendant un bon moment.

Joel Ordóñez soufre toujours du pied, et plus précisément du métatarse. Il traîne ce problème depuis la Coupe du monde. Il avait alors continué à jouer malgré la douleur pour l’Équateur, jusqu’à devoir céder sa place à la mi-temps face au Mexique en seizièmes de finale. Les examens avaient ensuite révélé une fracture.

Joel Ordóñez pas encore sorti de l'infirmerie, que du contraire

Le staff qu’Ordonez serait à nouveau opérationnel pour cette fin d'été. Selon Het Laatste Nieuws, le défenseur a toutefois dû passer sur le billard, ce qui entraîne environ trois mois de rééducation supplémentaires. Pour le Club de Bruges, c’est une sérieuse déception, d’autant que la saison bat désormais son plein.

La blessure avait déjà eu des conséquences sur son avenir. Durant l’été, un transfert à Crystal Palace était sur la table, mais le club anglais a finalement renoncé. La raison : Ordóñez n'avait pas donné suffisamment de garanties sur le plan médical. L'opération qu'il a dû se résoudre à subir confirme que le problème était plus profond.

Pas encore apparu avec le Club cette saison

Le natif de Guayaquil est donc resté à Bruges, mais le Club n’a pour l’instant pas vraiment profité de cette issue. Le défenseur n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison et le voilà out jusqu'en décembre.



Sur le plan sportif, cela ne s'est pas encore trop fait ressentir : Han-beom Lee s'est rapidement imposé (il a d'ailleurs, comme Brandon Mechele, marqué face à Genk). Mais vu le niveau atteint par Ordóñez la saison passée, cette absence prolongée est un fameux manque à gagner pour Bruges, que ce soit à court terme avec la Ligue des Champions, ou quant à sa valeur sur le marché des transferts.