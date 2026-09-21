Sans surprise, l'Espagne prolonge son sélectionneur après le titre mondial

Luis De La Fuente, vainqueur de l'Euro 2024 et de la Coupe du Monde 2026, restera le sélectionneur de l'Espagne un peu plus longtemps. Et même en réalité beaucoup plus longtemps, puisque la fédération espagnole lui a offert un contrat longue durée jusqu'en 2032 !

Luis de la Fuente peut-il battre des records avec l'Espagne ? Déjà vainqueur de l'Euro 2024 et de la Coupe du Monde 2026, une performance qu'avait uniquement réussi Vicente del Bosque par le passé en 2010 et 2012, De la Fuente restera en poste avec la Roja jusqu'en 2032, et pourra donc tenter d'encore élargir son palmarès.

Si l'Espagne avait réussi le "triplé" entre 2008 et 2012, remportant deux Euros entrecoupés d'une Coupe du Monde, aucun sélectionneur n'est parvenu à réaliser cette performance, puisque c'est Luis Aragonès qui a remporté l'Euro 2008. De la Fuente tentera, en 2028, d'entrer un peu plus dans l'histoire.

Luis de la Fuente défendra le trophée mondial à domicile

Sauf surprise, il sera ensuite toujours à la tête de la Roja en 2030 pour défendre le trophée mondial conquis cet été aux États-Unis. L'Espagne avait notamment éliminé la Belgique en quarts de finale, avant d'éliminer la France puis de battre l'Argentine en finale.

Ce sera l'apothéose de la carrière de Luis de la Fuente, déjà âgé de 65 ans et qui aura alors l'honneur de défendre ce titre à domicile puisque l'Espagne fait partie des trois pays organisateurs de la Coupe du Monde 2030, aux côtés du Maroc et du Portugal.



Notons cependant que la FIFA n'a pas encore annoncé où se tiendrait la finale du Mondial 2030 : l'Espagne espère en obtenir l'organisation, mais le Maroc, qui construit à Rabat le plus grand stade entièrement dédié au football du monde, compte bien dessus également...