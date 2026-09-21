"Tout n'est pas à jeter" au Standard, qui doit "devenir plus tueur" : "Il y a une grosse évolution"

Ne pas reconnaître les progrès du Standard par rapport à la saison dernière serait jouer à l'aveugle. Mais les Rouches doivent devenir plus tueurs et réalistes dans les deux rectangles pour se hisser au rang des meilleures équipes du pays. C'est aussi ce que soulignait Matthieu Epolo dans la zone mixte de la Planet Group Arena après la défaite frustrante de ce vendredi soir.

Le Standard a tenu tête à La Gantoise, co-leader du championnat et invaincue cette saison, vendredi soir dans un stade où il s'était pourtant effondré à de très nombreuses reprises ces dernières années. Un scénario qui laisse des regrets aux hommes de Vincent Euvrard, comme ne le cachait pas Matthieu Epolo à notre micro.

"Il y a beaucoup de regrets, mais il ne faut pas tout jeter. On a fait un bon match. Mais pour aller chercher plus haut, on doit éviter ces erreurs sur phase arrêtée. Je suis fier de l'équipe, parce qu'on est mieux dans le jeu et qu'on se crée des occasions. Mais il faut être plus solides, les grandes équipes n'encaissent pas sur phase arrêtée tous les week-ends."

Alors que le score était encore de 1-1, le Standard s'est procuré plusieurs situations intéressantes pour prendre les commandes, en vain. Défensivement, c'est sur une grossière erreur et un corner qu'il a cédé, ne faisant pas preuve d'assez de réalisme dans les deux rectangles.

Le Standard ne doit pas tout jeter mais doit devenir plus tueur

"On n'a pas réussi à tuer quand il le fallait. Et ce genre d'équipes reste soudée et ensemble quand c'est dur. Ils n'encaissent pas sur coup de pied arrêté, et quand c'est à leur tour de tuer, ils tuent", soulignait Matthieu Epolo, qui insiste cependant sur les progrès des Rouches cette saison.



"Mais je le répète, tout n'est pas à jeter. On était bien, on joue bien, on essaye de ressortir vers l'avant. Il y a une grosse évolution par rapport à la saison dernière. On doit être plus tueurs sur les phases arrêtées et dans le jeu, et tu ne peux pas être content quand tu n'as pas le résultat. Mais il y a une grosse amélioration", a conclu le portier congolais du Standard.