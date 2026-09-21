Transfert surprise : un ancien espoir du Standard et de l'Union Saint-Gilloise signe au RFC Liège

Scott Crabbé, journaliste football
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Transfert surprise : un ancien espoir du Standard et de l'Union Saint-Gilloise signe au RFC Liège
Photo: Nicolas Darimont
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Arrivée surprise au RFC Liège cette après-midi : toujours à l'affût d'une bonne affaire sur le marché des joueurs libres, le club vient d'annoncer le transfert d'Harrison Ondo-Eyi. Une solution supplémentaire pour Gaëtan Englebert sur le front de l'attaque.

Après 11 transferts réalisés cet été, voici le douzième renfort du RFC Liège, tombé dans le temps additionnel du mercato, réservé aux joueurs sans contre. Harrison Ondo-Eyi débarque ainsi à Rocourt pour amener plus de confiance en attaque. Le Nigérian de 21 ans connaît déjà bien le football liégeois.

Il a en effet tapé ses premiers ballons à huit ans en Principauté, avant de se faire assez vite repérer par le Standard. Ondo-Eyi passe ainsi trois ans sur les hauteurs du Sart-Tilman. S'en suivent des passages à Eupen et à Seraing, où il signe son premier contrat pro, avec six apparitions à la clé lors de la saison 2023/2024.

Harrison Ondo-Eyi convaincu par le discours de Gaëtan Englebert

Le garçon rejoint ensuite l'Union Saint-Gilloise, pour y renforcer l'équipe U23. L'été suivant, il revient néanmoins à Seraing. La saison dernière, on l'a souvent vu entrer au jeu au Pairay, avec un but et un assist à la clé.

Le voici désormais à Rocourt : "J'ai eu une très bonne discussion avec le coach. Le projet m'a plu. Je sais que c'est un club qui peut me faire passer un cap. J'ai hâte de découvrir l'ambiance et les supporters", se réjouit-il.

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