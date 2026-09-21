Trois buts en quatre matchs : un Diable Rouge cartonne avec l'AC Milan... sans être titulaire

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Trois buts en quatre matchs : un Diable Rouge cartonne avec l'AC Milan... sans être titulaire
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Diego Moreira marque des points à l'AC Milan. Encore buteur contre Lecce, le Diable Rouge affiche trois buts en quatre matchs de Serie A.

Diego Moreira a marqué avec l'AC Milan ce dimanche soir. Le Diable Rouge a inscrit le troisième but lors de la victoire 3-0 contre Lecce en Serie A. Comme lors de ses deux précédentes réalisations cette saison, il avait commencé la rencontre sur le banc.

Le but du KO signé Diego Moreira

Le Diable Rouge a marqué à la 73e minute après une action qu'il a lancée. Il a récupéré le ballon dans le camp adverse, s'est dirigé vers le rectangle, a éliminé un défenseur et a terminé le travail. Milan menait alors 2-0 grâce à Christian Pulisic et Adrien Rabiot.

Le meilleur buteur de l'AC Milan en championnat

Moreira compte trois buts en quatre matchs de championnat. Un chiffre surprenant puisqu'il les a tous inscrits après être monté au jeu. Il arrive à la trêve internationale avec le statut de meilleur buteur de l'AC Milan en Serie A. Le Belge profite des minutes reçues depuis le début de la saison. Malgré son rôle de remplaçant, il parvient à se montrer dangereux devant le but.

Deux autres Belges étaient titulaires contre Lecce. Alexis Saelemaekers a joué sur le côté gauche et a livré un bon match. Koni De Winter était présent au coup d'envoi. Gonçalo Ramos a aussi débuté la rencontre, mais l'attaquant n'est pas parvenu à marquer.

Un changement de position pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan avait besoin de cette victoire après deux partages consécutifs. Les Milanais se sont imposés sans encaisser et remontent à la cinquième place après cinq journées. Pour Moreira, cette nouvelle entrée réussie pourrait lui permettre de réclamer plus de minutes après la trêve et une place de titulaire. Ruben Amorim n'a pas encore décidé de son onze de départ selon la Gazzetta dello Sport. L'entraîneur portugais ne veut plus faire jouer Saelemaekers comme piston, mais plutôt comme ailier par exemple.

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