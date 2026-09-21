Trop longtemps humiliée, l'Italie de Roberto Mancini "veut gagner", et ça commence face aux Diables Rouges

La Squadra Azzurra démarre elle aussi un nouveau cycle, et elle part de plus loin que la Belgique. Car même si elle a remporté l'Euro 2021, ce qui n'était pas il y a si longtemps, l'Italie a depuis manqué deux Coupes du Monde et vécu un véritable raz-de-marée interne en 2026. Roberto Mancini veut et doit redresser la barre : cela commencera ce vendredi.

L'Italie a vécu en 2026 l'une des pires années de l'histoire de son football de sélection. La Squadra Azzurra a manqué sa... troisième Coupe du Monde d'affilée, éliminée en barrages pour le Mondial 2026 par la Bosnie-Herzégovine. S'est ensuivi un véritable nettoyage en interne avec le départ de Gennaro Gattuso et du président de la fédération italienne.

Dans la foulée, Andrea Pirlo devait succéder à Gattuso et être le leader charismatique qui ressusciterait cette sélection avec laquelle il a également gagné la Coupe du Monde en 2006... mais une histoire de collusion économique avec la Russie a tout fait capoter, et c'est finalement Roberto Mancini qui doit sortir le football italien de l'ornière.

Roberto Mancini "veut gagner" avec l'Italie

Mancini a déjà entraîné l'Italie de 2018 à 2023, et avait donc connu les sommets comme l'échec : la victoire à l'Euro 2021, puis la non-qualification pour la Coupe du Monde 2022. Son expérience doit lui permettre de relancer la Squadra. "Je suis revenu pour gagner le plus rapidement possible", affirme-t-il dans sa première conférence de presse.

L'entraîneur de 61 ans a convoqué un groupe largement rajeuni et élargi de 34 joueurs. "Pour avoir une équipe forte à l'avenir, nous devons comprendre rapidement qui sont les joueurs qui peuvent nous aider, en particulier les jeunes, c'est pourquoi nous voulons les voir sur le terrain", explique Roberto Mancini.



"Mon principe, c'est d'avoir une équipe qui domine, qui joue bien, qui donne toujours le maximum. On ne peut pas toujours gagner, mais on part avec cette idée. Et pour gagner, il faut non seulement bien jouer mais aussi s'amuser", estime-t-il. La Belgique est prévenue : c'est une équipe bien différente de celle éliminé par la Bosnie-Herzégovine qui se présentera vendredi en Ligue des Nations.