Un ancien Carolo très déçu contre l'Union : "À un moment donné, il faut passer à autre chose"

L'Antwerp reste désormais sur quatre défaites de rang. Contre l'Union Saint-Gilloise, la carte rouge de Bahmed Deuff a fait parler. Mais elle ne doit pas faire oublier les manquements afficher. La situation commence à inquiéter au Bosuil.

Alors que l'Antwerp a été le dernier club de première division à nommer un entraîneur principal vu la reprise tardive par le duo composé de Toby Alderweireld et Wouter Vandenhaute, l'équipe avait positivement surpris en débutant son championnat par deux victoires de rang. Contre Genk, elle est ensuite revenue d'un score de 1-4 pour arracher un partage inespéré dans la liesse générale.

Le Bosuil continue à donner de la voix mais sent déjà l'étau se resserrer

Depuis, les lendemains sont difficiles. Hier, l'Union Saint-Gilloise a infligé au Great Old sa quatrième défait de rang et aurait pu repartir du Bosuil avec plus que les deux buts marqués, mettant en lumière les risques inhérent à la philosophie assez osée du matricule 1.

Au coup de sifflet final, l'entraîneur Marvin Compper s'est montré très amer. Envers l'arbitrage, mais aussi envers la prestation de ses joueurs. Des critiques également tenues en interne, dans le vestiaire, que Maxime Busi trouve tout simplement logique.

L'Antwerp ne veut pas se chercher d'excuses

Revenu de Reims cet été, l'ancien Carolo apparaît assez lucide sur la situation : "Le coach est frustré. Et on le comprend, car nous avons travaillé sur certains points mais nous commettons encore beaucoup d'erreur", peste-t-il, interrogé par Het Nieuwsblad. "Si vous voulez montrer en D1A, vous devez jouer votre jeu pendant 90 minutes".

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La trêve internationale sera l'occasion de se remettre en question : "C’est le mental qui compte, le physique suit. Dans les semaines à venir, nous devons rester humbles, travailler dur, analyser nos erreurs et essayer d’aller de l’avant. Nous avons un groupe jeune, nous avons le droit de faire des erreurs, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose".

